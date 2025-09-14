  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel'den Erdoğan'a: Haysiyetin varsa "Kabataş İskelesi'nin önünde başörtülü bacıma saldırdılar" dediğin görüntüyü yayınla
Takip Et

Özgür Özel'den Erdoğan'a: Haysiyetin varsa "Kabataş İskelesi'nin önünde başörtülü bacıma saldırdılar" dediğin görüntüyü yayınla

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki gösterdi. Manavgat operasyonundan da bahseden Özel, "Sayın Erdoğan'a söylüyorum, hodri meydan! Ben, Manavgat iddianamesiyle birlikte görüntüleri yayınlayacağım. Şimdi yayınlarsam görüntülere göre iddianame yazacaksınız. Senin haysiyetin varsa, Gezi'deki görüntüleri yayınla" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel'den Erdoğan'a: Haysiyetin varsa "Kabataş İskelesi'nin önünde başörtülü bacıma saldırdılar" dediğin görüntüyü yayınla
Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

İki isim, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'den Erdoğan'a: Haysiyetin varsa "Kabataş İskelesi'nin önünde başörtülü bacıma saldırdılar" dediğin görüntüyü yayınla - Resim : 1

"CHP'nin düşman hukukuyla parçalanmaya çalışıldığını görüyoruz"

Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada, "Demokrasinin ve hukuk devletinin idam sehpasına çıkartılmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyor Türkiye ne yazık ki" dedi.

Özdağ, şunları söyledi: "CHP'nin düşman hukukuyla adeta parçalanmaya çalışıldığını, bölünmeye çalışıldığını görüyoruz. Erdoğan'a çağrımız; iktidarda kalmak için Türk halkının önüne bir gelecek vaat eden bir projeyle çıkmayı denesin. Muhalefeti hukuk dışı yöntemlerle engelleme çabalarıyla siyaset yapmanın hiç kimseye, özellikle de ülkemize hayrı yoktur."

"AK Parti'ye katılırsanız operasyonu engelleyebiliriz teklifi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasında, "Dün Bayrampaşa Belediye Başkanımız gözaltında... Belediye Başkanımızın eşi de yanında olduğu sırada geçen hafta AK Parti'ye katılırsanız operasyonu engelleyebiliriz teklifi aldığını, ondan önce de toplam 3 kez AK Parti'ye davet edildiğini, daveti kabul etmediği noktada da gözaltına alındığını belirliyoruz. Onunla birlikte kaç meclis üyesi gözaltına alınıyor? AK Parti-MHP toplamı 15, biz 20, 2 de bağımsız var. 8 belediye meclis üyemizi gözaltına aldılar" dedi.

"Manavgat iddianamesiyle birlikte görüntüleri yayınlayacağım"

"Manavgat'ta yolsuzluğun ortaya çıktığı anda gereğini yaptım. Dedim ki; hırsızın partisi olmaz" diyen Özel, "O baklava kutusunu önce altı oklarla servis ettiler. Baklavacı rüşvetçinin 1 ay önce gözaltın alınıp sonra mizansen yapmak üzere serbest bırakıldığını deşifre ettik. Bana diyor ki; '32 saatlik görüntü vardı.' Arkadaşlar, 32 saatlik görüntülerden, aslında gördüğümüz sahnenin orada başlamadığını, o kutunun oraya nasıl konulduğunu içeri giren polislerin bildiğini, baklavacının dışarıda polislerle temasını görüntülerden önce ispatladık" ifadelerini kullandı.

"Senin haysiyetin varsa, Gezi'deki görüntüleri yayınla"

Özel, şunları kaydetti: "Sayın Erdoğan'a söylüyorum; hodri meydan! Ben, Manavgat iddianamesiyle birlikte görüntüleri yayınlayacağım. Şimdi yayınlarsam görüntülere göre iddianame yazacaksınız. Ama sen 'Cuma günü yayınlayacağım' dediğin Gezi olaylarından beri 'Kabataş İskelesinin önünde başörtülü bacıma saldırdılar" dediğin görüntüyü, o gün seninle izleyen herkes itiraf etti öyle bir görüntü olmadığını. 'Haysiyetin varsa yayınla' diyorsun. Benim haysiyetim var, iddianameyle birlikte yayınlayacağım görüntüleri. Senin haysiyetin varsa, Gezi'deki görüntüleri yayınla."

Gürsel Tekin: Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak, hakkımı hepsine haram ediyorumGürsel Tekin: Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak, hakkımı hepsine haram ediyorumGündem
CHP'ye kayyum ihtimali: Türkiye demokrasi tarihinde bir örneği var mı?CHP'ye kayyum ihtimali: Türkiye demokrasi tarihinde bir örneği var mı?Gündem
Gündem
Düzensiz göçle mücadelede yeni adım: Mobil göç noktası sayısı 375’e yükseldi
Düzensiz göçle mücadelede yeni adım: Mobil göç noktası sayısı 375’e yükseldi
Özgür Çelik: Hasan Mutlu ve arkadaşları bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrede tutuluyor
Özgür Çelik: Hasan Mutlu bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrede tutuluyor
Akbelen direnişinin simgesi, ağaca sarıldığı fotoğrafıyla tanınan Zehra Yıldırım hayatını kaybetti
Akbelen direnişinin simgesi Zehra Yıldırım hayatını kaybetti
AFAD duyurdu: Elazığ’da deprem oldu
AFAD duyurdu: Elazığ’da deprem oldu
Anka Çocuk Destek Programı ile 20 bin çocuğa destek verildi
Anka Çocuk Destek Programı ile 20 bin çocuğa destek verildi
İmamoğlu'ndan iktidara tepki: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan çeviremeyeceksiniz
İmamoğlu'ndan iktidara tepki: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan çeviremeyeceksiniz