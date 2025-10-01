  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel'den Erdoğan'a: İmamoğlu kaçacaksa bırak kaçsın, sen kurtulursun
Takip Et

Özgür Özel'den Erdoğan'a: İmamoğlu kaçacaksa bırak kaçsın, sen kurtulursun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugün Meclis'in açılış törenine katılmama kararlarını değerlendiren Özel, "Erdoğan, kendisini ne oturarak ne ayakta karşılamamızı gerektirecek ne yaptı?" diye sordu. Özel, "Ekrem İmamoğlu kaçacaksa bırak kaçsın, Sayın Erdoğan sen kurtulursun. Senin korkun zaten İmamoğlu'nun burada kalıp seni yenmesi" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel'den Erdoğan'a: İmamoğlu kaçacaksa bırak kaçsın, sen kurtulursun
Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama yılı, bugün yapılacak özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

CHP ise bu yıl, partili belediye başkanlarının tutuklanması gerekçesiyle yeni yasama yılı açılışına katılmayacak.

"Trump'tan meşruiyet dilenenlere bizim Meclis zeminde meşruiyet kazandırmamızı kimse beklemesin"

CHP Genel Başkanı Özel, eski İstanbul İl Başkanlığı yeni çalışma ofisi önünde açıklamalarda bulundu.

Özel, yeni yasama yılı açılışına katılmamalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel Başkan, "Meclise gelip konuşmak bir meşruiyet gerektirir. Meşruiyet milletten alınır. Trump'tan alınmaz. Trump'tan meşruiyet dilenenlere bizim Meclis zeminde meşruiyet kazandırmamızı kimse beklemesin" dedi.

Özgür Özel: Meclis'te konuşmak meşruiyet gerektirir, Trump'tan alınmazÖzgür Özel: Meclis'te konuşmak meşruiyet gerektirir, Trump'tan alınmazGündem

"Senin korkun zaten İmamoğlu'nun burada kalıp seni yenmesi"

Eski TBMM Başkanı AK Partili Bülent Arınç'ın, Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemesini ve Genel Kurul'a katılmama kararı için CHP yönetimini eleştirmesini değerlendiren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bülent Arınç'ın, önceki dönem Meclis Başkanı olmanın verdiği refleksle yaptığı değerlendirmeleri saygıyla karşılıyorum. Ben bütün süreci kendisine de özetledim.

Zaten Ekrem İmamoğlu kaçacaksa bırak kaçsın, Sayın Erdoğan sen kurtulursun. Senin korkun zaten İmamoğlu'nun burada kalıp seni yenmesi.

Kendisinden korkmuyorlarsa tutuksuz yargılansın. İmamoğlu'ndan ve CHP'den çok korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Cumhur İttifakı'nın durumu ortada."

Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu çıkışı: Ziyaret edecek mi?Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu çıkışı: Ziyaret edecek mi?Gündem
Bülent Arınç, CHP'nin Meclis'in açılışına katılmama kararını "yanlış" buldu, Özel'e seslendi: Bu karardan dönünBülent Arınç, CHP'nin Meclis'in açılışına katılmama kararını "yanlış" buldu, Özel'e seslendi: Bu karardan dönünGündem
CHP’nin "darbe girişimi" dediği 19 Mart sürecinden sonra parti nasıl şekillendi? "Normalleşme" bitti mi?CHP’nin "darbe girişimi" dediği 19 Mart sürecinden sonra parti nasıl şekillendi? "Normalleşme" bitti mi?Gündem
Gündem
Ankara'da üç ilçe için su kesintisi uyarısı
Ankara'da üç ilçe için su kesintisi uyarısı
Bahçeli'nin DEM Parti ile el sıkışmasından bu yana geçen bir yılda neler yaşandı?
Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşmasından bu yana neler yaşandı?
TBMM'de yeni yasama yılı başladı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meşruiyet tartışmaları yok hükmünde
TBMM Başkanı: Meşruiyet tartışmaları yok hükmünde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır
BYD'nin Manisa'daki fabrika sahasında sessizlik: İki adet elektrik trafosundan başka bir şey yok
BYD'nin Manisa'daki fabrika sahasında sessizlik: İki adet elektrik trafosundan başka bir şey yok
Ayşe Barım davası | Sanatçılar adliyeye akın etti, ihbarcının ifadesi şaşırttı
Ayşe Barım davası | Sanatçılar adliyeye akın etti, ihbarcının ifadesi şaşırttı