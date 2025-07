Özgür Özel'den Erdoğan'a: Oturduğunuz koltuğun son sahibisiniz

Takip Et

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesinde ve her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlenen ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin 14'üncüsü, İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da gerçekleşiyor. Trabzon Atatürk Alanı'nda (Meydanpark) gerçekleştirilen mitinge on binlerce vatandaş katılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da düzenlenen mitingde kalabalığa sesleniyor.

Özel'in konuşmasında öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"Bugün buraya evladınıza yapılan darbeye karşı eylem yapmaya geldik. Saraçhane'de 92 yaşına rağmen dimdik ayakta duran, partisine sahip çıkan genel başkanımız Altan Öymen'i kaymettik. Rahmetle anıyoruz.

"Altan Öymen'i minnetle ve rahmetle anıyorum"

- Altan Öymen, genç yaşlarından itibaren iyi eğitimi ile yüreğine gazetecilik meslek aşkı düşmüş. Ulus, Milliyet, Cumhuriyet gazetesinde görev yapan, her şey bir yana eğer bu mücadele Saraçhane, Maltepe ve 38'incisini yaptığımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük eylemleri sansürlenmediği içindir. Bugün bu yayını yapan ANKA Haber Ajansının kurucusudur.

- 1950 yılında 14 Mayıs günü CHP seçimleri kaybettiğinde Altan Öymen partiye gidip 15 Mayıs 1950'de kaydolan ve 75 yıl Genel Başkanlık dahil çok önemli görevleri yapan kalbi CHP ile atan Genel Başkanımızı minnetle ve rahmetle anıyorum.

"Oturduğunuz koltuğun son sahibisiniz"

- Trabzon hem üzgün hem kızgın. Evlatları Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık, Hasan Akgün hemşerilerini hücrelerinden izliyorlar. Çalık'ın annesi, eşi, 12 yaşındaki evladı hastane bahçelerinden beklerken birileri ona zulmediyor. Erdoğan'a sesleniyorum. Oturduğunuz koltuğun son sahibisiniz. İlk sahibi işgal ordularının komutanına der ki 'Esir düştünüz. Sizinle savaşımız bitti.' Bir tarafta düşmanına bile insanca davranan bir lider. Bir tarafta Çalık'ın 12 yaşındaki çocuğuna, 84 yaşındaki anasına kıyan bir zavallı. Yazıklar olsun!

- Erdoğan bu meydana geliyor, otobüsü bir tarafa çekmiş o taraf dolmamış. Erdoğan'a biri bu meydanı göstersin, bir uşak daha alacak yer kalmamış görsün.

"Madenler bölgenin doğasını katlediyor"

- Trabzon teşvik istiyor hala 3. sırada. Madenler bölgenin doğasını katlediyor. Bir yanda dünya kadar HES ruhsatı derelerin başında. Toplam alanının 4'te 3'ü maden sahası olmuş durumda. Araklı'da taş önü, çöp tesisinin kokusu şehrin belası. İzmir'de Körfez'i temizleme yetkisi onlarda olmasına rağmen, büyükşehir bizde diye suçu bize atanlara soruyorum.

"Yüksek mevkilerde Trabzonluların faydası yok"

- Büyükşehir de sizde ana iktidar da sizde. Araklı'daki kokunun müsebbibi kimde Allah'ın adamı? Benim Trabzon'a her geldiğimde kentte çok konuşulan bir bahsimiz var. Yüksek mevkilerde Trabzonlular var ama Trabzon'a faydaları yok. 10 tane Trabzonlu AKP'li Trabzon'a bir hafif raylı sistem yapamadı. Ama burada beceriksizlik Trabzonlu olmakta değil. Bir tane Trabzonlu CHP'li İstanbul'a 10 tane metro yaptı.

"Bir tarafta iftardan rant devşiren bir tarafta yoksulun hakkını gözeten"

- Demek ki beceremeyen Trabzonlular değil AKP'li Trabzonlularmış. 10 tane metroyu oraya yapan İmamoğlu orada. Bir yanda da on tanesi bir raylı sistem yapamamış. AKP siyasetiyle CHP siyasetindeki farkı kayda geçirmek isterim. Ahmet'ten önce, AKP'de Ramazan'da yemek dağıtıyordu. 18 milyon liraya Ahmet'in dağıttığından az iftar yapmışlar. Ahmet iftarı yüzde elli arttırıp 18 milyon yerine de belediyeye 9 milyon fatura çıkmış. Daha iyi yemeği yarı fiyatına mal etmek... Bir tarafta iftar sofrasından rant devşirmek bir tarafta yoksulun hakkını gözeten Cumhuriyet Halk Partisinin evladı.

"Kayyımcı çırağı seçilmediği yere paraşütle oturacak"

- Erdoğan halkın içinden geldik dedi. Fildişi kuleleri sevdi. İnsan içine karışmıyor. Erdemliler hareketi diye çıktılar. Adalet ve Kalkınma Partisi'yiz dediler. Aşırı kibirliler partisine döndüler. İmamoğlu'nun babasıyla birlikte imza kampanyasını başlattık. Gençler buraya da stant açtı. Sizin bir kayyımcı çırağı var biliyor musunuz? İBB'ye kayyım olarak atanacak, seçilmediği yere paraşütle oturacak, kayyımcı çırağı seni! Çıkmış diyor ki CHP bu meydana çağrı yaptı kalabalığı toplayamadı diyor. Görüyor musun kayyımcı çırağı? Trabzon'da siyaset yapacaksın, Trabzon'un evladı İstanbul'u 3 kez kazanacak, darbeyi bekleyip onun yerine talip olacaksın. Bu kayyımcı çırağı Adil'e yazıklar olsun!

CHP gelecek, gençler için yasaksız vizesiz Türkiye olacak

- Polisin de jandarmanın da bekçinin de sahil güvenliğin de hakkını istiyoruz. Polis dediğin senin benim evladım. Kahraman Türk polisine, günü gelince şehit olmayı vazife bilenlere bu zulmü reva görmüyoruz. CHP gelecek, gençler için yasaksız vizesiz Türkiye, seçim akşamı polisle gençler el ele halay çekecek!

"Pazartesi kabine değişecek"

- Bu 19 Mart darbesinin mali ayağı Mehmet Şimşek, pazartesi kabine değişecek güya Mehmet Şimşek gidecekmiş. Diyormuş ki İngiltere'de iyi bir pozisyon buldum, yoruldum. Bu kadar emeklinin ahı üstündeyken, seni bırakmayız Mehmet Şimşek! Darbecelikten emekli olunmaz, hesap soracağız.

"LGS'den maalesef rezillik paçalardan akıyor"

- Bugün YKS'den iyi puan alanları tebrik ediyoruz. Alamayanlar da pes etmeyecek. Başaracaksınız. Hepinizi çok seviyoruz. Bir yanda da LGS var. Maalesef rezillik paçalardan akıyor. Vicdan sahibi bütün AKP'lilere sesleniyorum. LGS deyince bütün gençlerin içi yanıyor. Onlar sınavdayken soruların fotoğrafı dağıtılıyor. En büyük haksızlık 1'inci çıkan da zan altında kalması. Gerçekten emeğiyle çalışanlarla, yanlış işlere kalkışanlar bir araya getiriliyor. Bunu söyleyince MEB Bakanı 'Gerizekalıya anlatır gibi' dedi. Her şeyi inkar etti.