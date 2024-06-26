Özgür Özel'den Erdoğan'a 'yumuşama' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında, "Ana muhalefetle iktidar partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Yumuşama olur, normalleşme olur ama ittifak olmaz." sözleri hakkında konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Erdoğan’ın açıklamasıyla ilgili, "Normal bir açıklama olmamış. Bu açıklamanın da normalleşmeye ihtiyacı var. El sıkışmak için tek el yetmez, iki el gerekir. Geçmişte yumruklar sıkılıydı. 31 Mart akşamı milletimiz bize birinci parti olmayı teveccüh ettiğinde ilk açıklamamızda ‘Kibre kapılmayacağız, birinci parti olmanın sorumluluklarını yerine getireceğiz’ dedik ve ilk bayramda Sayın Erdoğan’ı aradım. İlk ziyareti gerçekleştirdim ve yıllar sonra el sıkışma imkanı oldu. Daha önce Anıtkabir’de el sıkışmayan, cenaze törenlerinde ana muhalefet partisi lideriyle selamlaşmayan bir çizgiden bugün geldiğimiz çizgi son derece olumludur. Bu işin bir tarafı ya da sahibi yoktur. Ne benim ne tek başına Sayın Erdoğan’dır. Muhalefeti belli bir şekle sokmak için normalleşme tanımı yapmak olsa olsa ittifak ortağının gönlünü yapmaya yönelik kurulmuş bir cümledir. Bu konuda da Sayın Erdoğan’ı anlıyorum. Kendisinin bazı gazetelerdeki değerlendirmesini okuduk. 'Özgür Bey’in kullandığı ifade bizi incitti' gibi. Oradaki o ifadenin kullanılmasının sebebi Sayın Bahçeli’nin grup toplantısında normalleşmeden duyduğu rahatsızlık sonucunda Erdoğan’la ittifakı bozup bizim ittifak yapmamızı teklif etmesi üzerine Bahçeli’ye verdiğim bir cevaptı ve o cevabı o günden sonra Sayın Erdoğan Sayın Bahçeli ile olan ilişkilerini onarmak için kullanıyor. Bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak bu memleketin normalleşmeden anladığı; iktidarıyla, muhalefetiyle, birbiriyle diyalog kurabilen, sorunları konuşabilen, tartışabilen, birbirini ikna etmese de birbirine düşman gözüyle bakmayan ama mücadeleyi de eksik bırakmayan bir anlayışı takdir ediyor millet." ifadelerini kullandı.

"Asgari ücrete zam gündemimizde yok" açıklaması

Hükümetin asgari ücrete zammın gündemde olmadığına yönelik açıklamasına tepki gösteren Özel şunları kaydetti:

"Muhalefet muhalefet olmaktan çıktıktan sonra demokrasi demokrasi olmaktan çıkar. Bugün daha asgari ücrete zam yapmayacaklarını açıkladılar. Asgari ücrete zam yapmayacak bir iktidarla bu alanda yapılacak müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir. 30 Haziran günü Kocaeli’de yapılacak mitingde biz iktidara tavrının cevabını vermek üzere meydanlarda olacağız. Biz milletten muhalefet partisi olarak yetki ve sorumluluk aldık."

"El sıkışmaya, müzakereye de devam, mücadeleye de devam"

Özel açıklamasının devamında, "Bizim Milliyetçi Hareket Partisi’nden farkımız bu; sandıkta ‘muhalefet edeceğiz’ diye oy toplayıp ‘bu anlayışa karşıyız’ diye oy toplayıp araya bir daha sandık girmeden 180 derece taraf derece taraf değiştirecek bir anlayış bizde yok. Bekleyen varsa boşuna beklemesin. Ama biz milletten kavga etmek için, seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret etmek için ya da siyasi muhataplarımızla sadece itişip kakışmak için de yetki almadık. Siyasetin gereği olgunluk içinde, nezaket içinde, her lidere oy veren seçmenlerine saygımızdan hak ettiği saygıyı göstermeye devam edeceğiz. Ama milletin verdiği muhalefet sorumluluğundan bir adım geri atarsak zaten millet bize hakkını helal etmez. 'Normalleşelim, muhalefet etmeyin' diyorlarsa biz orada yokuz. Ama 'yumruğunuzu yeniden sıkacak mısınız' diyorlarsa biz orada da yokuz. El sıkışmaya, müzakereye de devam, mücadeleye de devam." dedi.