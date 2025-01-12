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Özgür Özel'den Erdoğan'ın adaylık çıkışına cevap: Bu hafta seçim kararı alalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığına dair tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, "Cumhurbaşkanı yeniden aday olmayı arzu ediyorsa, bunun yolu mevcut. Meclis'te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerekir. Hemen partisinin grubuna talimat versin, bu hafta kararı alalım" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Erdoğan'ın adaylık çıkışına cevap: Bu hafta seçim kararı alalım
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtlayarak cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde sahne alan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" diye sormuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya "Sen varsan, ben de varım" şeklinde cevap vermişti.

"İsterlerse bu hafta seçim kararı alabiliriz"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı şunları söyledi:

Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var. Meclis'te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz. Hemen grubuna talimat versin, kararı bu hafta alalım."

 

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