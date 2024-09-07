Özgür Özel'den Erdoğan'a teğmen tepkisi: Vazgeçin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de “21. İmam Hatipliler Kurultayı”nda yaptığı konuşmada, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Özel şunları kaydetti: "8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!!!"