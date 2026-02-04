Özgür Özel'den "Erken seçim mümkün değil" diyen Bahçeli'ye yanıt: Geçmişteki gibi lastikleri ısındırıyor olabilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim konusundaki ifadelerine yanıt verdi.

Bahçeli'nin erken seçim çağrılarını "siyasi ahmaklık" olarak niteleyen açıklamalarna değinen Özel, bu sözleri üzerine alınmadığını belirtti.

Özel, "Geçmişte dört ay boyunca 'erken seçim yok' deyip bir hafta sonra erken seçim ilan ettiğine göre bir erken seçim çağrısı yapacak, geçmişteki gibi lastikleri ısındırıyor olabilir ve muhataplarının bundan haberdar olmamasını istiyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Depremin üçüncü yılında Hatay'da olan Özel, NOW TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında gündeme dair konuştu.

"Bahçeli bir hafta önce erken seçim için tarih veren bir siyasetçidir"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Aslında şöyle bir döküm olarak elimde de varsayım Bahçeli 2018 yılının aralık ocak ayında 'erken seçim beklemek ahmaklıktır' diyerek lafa başlayıp şubat, mart, nisan ayında sürekli erken seçim isteyeni vatan hainliği ile suçlayacak kadar, en ağır hakaretleri söyleyecek kadar erken seçim talep etmek vatana ihanettir demiştir.

En son bu sözünü söyledikten bir hafta sonra grup toplantısında çıkıp 'Ağustos ayında erken seçim yapalım' demiştir. Ertesi gün Erdoğan ile bir araya gelmişler ve 24 Haziran erken seçimi ilan etmişlerdir.

Sayın Bahçeli bir hafta önce erken seçim için bir hafta sonra erken seçim ve tarih veren bir siyasetçidir. O yüzden tanımlamalarının hiçbirisini üstüme almıyorum o sözleri bana söylüyor olamaz.

"Ya da Erdoğan’ın adaylığına karşı çıkacak, ona mesaj veriyor"

O sözleri erken seçim olmayacağını ispatlamak ikna etmek için de söylüyorum ama çünkü geçmişte dört ay boyunca 'erken seçim yok' dediği hafta sonra erken seçim ilan ettiğine göre ya erken seçim çağrısı yapacak geçmişteki gibi lastikleri ısındırıyor olabilir. Ve muhatapların bundan haberdar olmasını olmamasını istiyor olabilir.

Ya da Erdoğan’ın adaylığına karşı çıkacak, ona bir mesaj vermekte.

"Erken seçim için ben Sayın Bahçeli'ye gitmem"

Ben hiç üstüme alınmadım çünkü ben Sayın Bahçeli'nin kapısını erken seçim diye gitmiş değilim.

Ben Bahçeli'nin kapısına gitmez değilim. Türkiye'nin menfaati varsa, depremzedenin, emeklinin sorunu için giderim. Türkiye'nin birlik beraberlik içinde olması terör sorununu çözme terörsüz ve demokratik bir Türkiye için giderim.

Erken seçim için ben Sayın Bahçeli'ye gitmem. Bahçeli o işin uzmanlık alanı.

Nasıl bir erken seçim ile AK Parti'ye getirmiş ve Türkiye'nin başına dert etmiş ve bugüne kadar yaşına yaşanan her şeyden sorumluysa herhalde sayın Bahçeli'nin Türkiye bir borcu var.

Erken seçim için kendi takdir ettiği zaman erken seçim yapılması için kendi söyleyeceğini söyleyecek herhalde. Tarih önünde bu büyük günahtan ayrılmak için bir günah çıkaracak ve bu millete AK Parti iktidarına mahkumiyeti bu millete AK Parti'den kurtulmamız için bir inisiyatif kullanarak yerine getirecektir

Türkiye'nin iç dışlı tüm meseleleri için yani Türkiye için her lidere giderim, Sayın Bahçeli’ye de giderim."