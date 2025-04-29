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Özgür Özel'den ev hapsindeki İsmail Saymaz'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı soruşturması kapsamında ev hapsinde bulunan gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den ev hapsindeki İsmail Saymaz'a ziyaret
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ev hapsinde bulunan İsmail Saymaz'a ziyarette bulundu. Ziyarette, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya yer aldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

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