Özgür Özel'den Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin açıklama: Ateşkes önemlidir ancak yeterli değildir

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki katliamların son bulması için ulusal ve uluslararası her platformda çağrıda ve diplomatik girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını, bir an evvel yürürlüğe girmesini beklediklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Bununla beraber, Filistin’de taş üstünde taş bırakmayanların, on binlerce insanı, küçücük çocukları katledenlerin, insanları evinden, yerinden edenlerin, umutlarını çalanların hesap vermesi gerekiyor. Ateşkes önemlidir ancak yeterli değildir. Filistin'de iki devletli çözüme ulaşmak için gereken adımlar da bir an evvel atılmalıdır."