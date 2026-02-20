Özgür Özel’den "görüşme izni" tepkisi: Ekrem Başkan’la görüştürmezlerse tepelerine bineriz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte Nefes Gazetesi’ni ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekrem İmamoğlu’yla her hafta görüştüklerini belirten Özel, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından görüşmelere yönelik kısıtlamalar hakkında da konuştu. Bu hafta kendisinin başvurusu olmadığını ve görüşmenin gerçekleşmediğini söyleyen Özel, başvuru yapanlara da izin verilmediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu işin 2-3 gün mazereti olur. Ama Ekrem Başkan’la görüşmeye izin vermiyorlarsa, tepelerine bineriz tabii, yapacak bir şey yok. O izni verecek, vermeme gibi bir durumu yok.”

Özel, daha önce Ahmet Özer’e 20 gün boyunca izin verilmediğini, sert tepkinin ardından görüşmelerin başladığını hatırlatarak, “Çok erken tepki göstermek istemiyoruz, kötü niyet varsa gereğini yapacağız” dedi.

2 Mart'ta iktidar manifestosu duyurulacak

Özel, CHP’nin 2 Mart’ta 20 maddelik bir iktidar manifestosunu kamuoyuna açıklayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin (CAO) kurulduğunu ve parti bünyesinde kapsamlı bir program hazırlığı yürütüldüğünü belirten Özel, 350 kişilik kadroyla Türkiye’nin karşısına çıkacaklarını söyledi.

"CAO'ya 15 günde bir başkanlık ediyorum"

“Okulda mutlaka üç kap sıcak yemek vaadini herkesin duyması gerekir” diyen Özel, temel vatandaşlık geliri dahil olmak üzere bazı başlıkların kamuoyuna açıklanacağını, bazı vaatlerin ise seçim dönemine bırakılacağını ifade etti.

Özel ayrıca 15 günde bir Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantılarına başkanlık ettiğini açıkladı.

"A, B, C, Z planım İmamoğlu"

Ekrem İmamoğlu’nun hapiste olması ve aday olamamasının “siyasi bir maliyet” olduğunu savunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem İmamoğlu’nun hapiste olması ve aday olamaması bir maliyettir. Rakibinden korkan korkağa maliyettir. Benim ‘A, B, C, Z planım İmamoğlu’ dememin sebebi bu. İçeride de olsa adayımız Ekrem Başkandır, yeter ki diploması dönsün.”

9 Mart’ta İmamoğlu’nun iddianameye karşı açıklama yapacağını belirten Özel, “Dünya siyaset tarihinin en büyük seçim kampanyasındayız” diyerek sürecin uzun soluklu olacağını ifade etti.