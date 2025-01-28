Özgür Özel'den gözaltına alınan gazeteciler için talimat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişiyle görüşen ve görüşmesini Halk TV canlı yayınında açıklayan gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlattı. Pehlivan'la birlikte, kanalın sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek de gözaltına alındı.

Halk TV yayınına telefonla bağlanan CHP lideri Özgür Özel, şunları söyledi:

"Halk TV ailesine geçmiş olsun demek istiyorum. Çok üzüldük. Yakından takip ediyoruz süreci. Fevkalade bir yanlışın içindeler yine. Bugün grup toplantımızda çizdiğimiz Türkiye tablosundan farklı bir şey değil. Her iki Barış kardeşimin de cezaevi günlerine de tanıklık etmiş, gazetecilik yaparken de çok yakından takip etmiş birisi olarak, bir haberi doğrulatmak için ne kadar çaba sarf ettiklerini, bir haberin altına isimlerini koymak için meslek ahlakı açısından ne kadar titizlendiklerini bilen birisiyim. Halk TV'den arandığını bilen ismi belli, cismi belli, ne yaptığı belli olan birisi ile yapılan bir görüşme. Kişi diyebilir ki 'Ben bu sorulara cevap vermek istemiyorum, görüşmek istemiyorum'. Bunları söylemiyor sonra da işte gözaltı. Serhan Bey'in ise sorumlu müdür sıfatıyla gözaltına alınması fevkalade rahatsız edici, basın özgürlüğü açısından kabul edilemez bir süreç. Hukukçu arkadaşları görevlendirdik. Süreci takip edecekler. Yani bu kadarı da çok rahatsızlık verici basın özgürlüğü açısından ama daha kötü bir sürece evrilmemesi için en yakından takip edeceğiz biz de."

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlığındaki heyette; Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Taşkın Özer, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer yer alacak.

Heyet, gözaltı süreçlerini takip edecek ve gazetecilere hukuki destek verecek.

"Genel seçim istiyoruz"

Sunucu Ece Üner'in TBMM grup toplantısındaki açıklamalarıyla ilgili sorusu üzerine Özgür Özel, "Geçen hafta İstanbul'da, partinin bütün seçilmişleri ile yaptığımız görüşmelerin sonucunda, içinde eylem ve mitinglerin de olacağı güçlü bir süreci tarif etmek üzere bir araya geldik. Bir yandan da sandıklar hazırlanacağımız sandık eğitimlerini vereceğimiz, propaganda malzemelerini hızla hazır hale getireceğimiz, hükümet programını yazacağımız, 2025 yılında sandığı bu milletin önüne getirmek için her şeyi yapacağımız bir süreçteyiz" yanıtını verdi.

"Biz sandığı getirmiyoruz diyenlere atacak bir adımımız, söyleyecek bir sözümüz bu milletin önüne sandığı getirecek bizim de atabileceğimiz adımlar var. Onlar sandıktan ne kadar kaçarlar bilmiyoruz. Biz bir genel seçim istiyoruz" diyen Özel, "Ama seçmenin genelinin de oy kullanacağı ve milletin sandıkta son sözünü söylemeden önce bir kez daha sözünü söyleyeceği ve iktidar tarafından tartışmalı meşruiyet alanının bir kez daha millet eliyle gözler önüne serileceği bir süreci planlamak durumundayız. Ya bu sandığı bu milletin önüne getirecekler ya CHP bu milletin önüne bir sandık getirecek bu sene ve millete diyecek ki sözünü sen söyle" ifadelerini kullandı.

"İnsanların artık sel olup sokaklara akması lazım"

Seçmene seslenen Özel, "Benim milletimize halkımıza bir sözüm var. 47 yıl partimiz birinci parti olmamış bir kere bile seçmene of dememişim ben. Siyasette olduğumu 20 yılık süreçte ve 14 yıllık milletvekilliğimde. Asgari ücretliler için, üreticiler için hem emekliler için meydan meydan mitingler organize ediyoruz. Gelenlerden Allah razı olun çok büyük iş yapıyorlar. Ama insanların artık sel olup sokaklara akması lazım. Onlar bizi sindirmeye çalışıyor. Oysa ki biz birbirimize gücü birbirimizden verebiliriz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'ye yönelik "Sokağa çıkma çağrılarının, direniş kışkırtmalarının ya darbeye ya da isyana davet olduğunun farkındayız. 15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyorum; yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim. Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım" sözlerine yanıt veren Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Bunlar cürümleri kadar yer yakarlar"

"15 Temmuz'da 'Ülkücüler sokağa çıkmayacaktır. 'Aman ha ordumuza'... Ordu dediğin altına devletin tankını almış FETÖ'cü o gece karşımda onlarla çatışmayacağız. 'Ordumuzu bilmem ne yapmayacağız?' Orduyu ele geçiren FETÖ'cülere karşı sokağa çıkacak cesareti gösteremeyen birisi çıkmış şimdi sokağa çıkanları tehdit ediyor. Gezi de solcu, Atatürk'ü, devrimci, Kürt gençlerin cesaretine öykünen gece vakti meydanda görünmeyip öyle vakti çıkıp da 'biz de Gezi'de varız, hükümet istifa' diyen parti çıkış şimdi Gezi'yi kriminalize ediyor. Bu tatlı su kurnazlarına meydanı boş bırakmasın millet. Bunlar cürümleri kadar yer yakarlar. Kendi gençlik kolları başkanının cenazesini Ankara'da sokağın ortasında bir başına bırakmış bir taziye verememişlerden, bu cinayete kurban giden kişinin daha önce kimler tarafından tehdit edildiğini bütün bir camia biliyor, bir tweet atmaya korkan bir süreçten bahsediyoruz."

"Karşılarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk cesaretiyle dikilmek zorundayız"

"Her tarafları tehdit olsa ne olur? Her tarafları mafya olsa ne olur? Nereden güç alırlarsa alsınlar. Milletimizi ayağa kalkmaya, bu kerameti kendinden menkul tatlı su kabadayılarına karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin ve o partinin neferlerinin cesaretini göstermeye, ayağa kalkmaya, birlikte olmaya davet ediyorum. Bundan sonra onlar bizi sindirirse onlar kazanır. Biz ayakta olursak dimdik olursak asla ve asla onlar kazanamayacaklar. Onlar zoru görünce kaçanlardır. Onlar asla ve asla gerçek anlamda bir cesareti gösteremeyenlerdir. Kendisi yerine Akın Gürlek'in, kendisi yerine adaletin, kendisi yerine polisin gücüyle bu milletin karşısına dikilenlerin karşısına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrolarımızın cesaretiyle dikilmek zorundayız."

"Lamı cimi yoktur vazife hepimizin"

"Bugün yeni bir gündür. Bugün söyledim, başlıyoruz. Bundan sonra korkanlar bu korkaklar tarafından yönetilecek. Cesurlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin ortaya koyacağı yeni bir iktidar tarafından yönetilecek. Yoksulluğu, köleliği, sömürüyü bitirmenin de bu kerameti kendinden menkul kurnazların saltanatını bitirmenin de yolu kendine güvenmek bir olmaktır, çağrıldığı meydana koşmaktır. Erken seçim için üzerine düşen her sorumluluğu yerine getirmektir. Biz bunu başarmak için kurumsal olarak azimliyiz. Tüm milletimizden de aynı azim ve kararlılığı beklemekteyiz. Lami cimi yoktur vazife hepimizindir."