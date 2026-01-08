Özgür Özel'den Güney Öztürk'e: Katılmıyorum bu soruya!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Güney Öztürk'ün "CHP geleneksel olarak Kürt siyasetiyle kol kola, yakın temasla yürür bilirlerdi. Fakat bu açılım sürecinde Dem’in söylemleri ve yöntemleriyle ilgili bir farklılık doğdu. Bir mesafe, hatta karşı bir duruma düştü. Siz neyi farklı yapıyorlar, ne anlatılamıyor burada? Siz ne açıdan farklı düşünüyorsunuz bu konuda Kürt meselesi açısından da?" sorusu üzerine Özel "Benim baştaki tespitte de sondaki yargıya da itirazım var. Yani katılmıyorum soruya. Yani geçmişte kol kola yürürdünüz, ayrılmazdınız... Öyle bir şey yok, farklı partileriz." yanıtını verdi

Özel sözlerini şu şekilde sürdürdü: Ama belki şeyi kastediyorsanız, yani yerel seçimlerde... Yerel seçimlerde onlar parti meclislerinde bir karar aldılar. "Seçim kazanacağımız yerde adayımız var, olmayan yerde kent uzlaşısına girebiliriz. Kent uzlaşısı da şöyle aday olabilir" deyip başta "Kente karşı suç işlemeyecek" diye bir 5-6 madde yazdılar.

Bizim de örneğin Şişli’deki adayımız kente karşı suç işlemeyecek Resul Emrah Şahan’dı. Onlarla görüştük ve içlerinden onların geçmişte Dem’de siyaset yapmış, bazen Dem’de siyaset yapmamış ama Kürt siyasi hareketinin takdir duyduğu bir iki isim belediye meclislerine kondu. Kondu ki belediye meclislerinde Kürt seçmenler gönül rahatlığıyla kendi partileri, yani Dem’in seçmenleri de oy verebilsin.

"Bunu önce kriminalize etmeye çalıştılar."

Bunu önce kriminalize etmeye çalıştılar. Biliyorsunuz ben çıktım ve dedim ki; onlardaki adı "Kent Uzlaşısı", bizdeki adı "Şişli İttifakı", sorumuzda da "Benim Kardeşim" dedim. Belediye başkanlarımıza bu konuda geçmişte yaptığımız telkinleri de ifade ettim. Yani böyle...

Ayrıca da bizim örneğin "Manisa İttifakı"nda geçmişte MHP’de siyaset yapmış, AK Parti’de siyaset yapmış isimlerin veya ne bileyim işte "Muğla İttifakı"nda bir başka siyaset partiden birisinin de olduğu bir şey değil. Siyaset başarılı olmak için yapılır. Yerel seçimlerde en büyük başarı da halkı temsil eden en üst düzeydeki katılımı sağlamaktır. Hani dediğiniz buysa bu, yoksa biz farklı partileriz. Şimdi de kavga ettiğimiz yok, yani şimdi de farklı partileriz.

"Düşman olsak parti olmayız, ordu oluruz, siyasi partiyiz biz"

Parti dediğim "part"tan, parçadan geliyor. Bir bütünün farklı parçalarıyız biz. Ne düşmanız ne aynıyız. Aynı olsak aynı partide oluruz. Düşman olsak parti olmayız, ordu oluruz. Siyasi partiyiz biz.