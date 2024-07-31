Özgür Özel'den Haniye suikastına tepki

Eskişehir'de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk olarak CHP Eskişehir İl Başkanlığı binasını ziyaret etti. Özel, buradan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne geçti.

Burada gündem hakkında değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğrayrak hayatını kaybetmesi, İsrail’in yaptığı saldırılar hakkında konuştu.

Amerika'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu alkışlayanların bu katliamın ortağı olduğunu belirten Özel, “Biz nerede bir şiddet varsa nerede bir ölüm varsa bundan üzüntü duyarız. Biz İsrail'in Filistin'e yaptığı devlet teröründe duruyoruz. Ama Hamas'ın ekim ayında başlattığı saldırılar hepimizi üzmüştü. Suçsuz insanlar öldü. Ama orada suçsuz insanlar öldü, biz buna karşılık veriyoruz diye 40 bin kişi öldürdüler. Hala daha durmuyorlar. Netanyahu’yu Amerika'da alkışlayanlar bu katliamın ortaklarıdır. Netanyahu gibi birisine çocuk, kadın katiline, ambulans, hastane vurdurtan, ekmek kuyruğundaki insanlara ateş attırtan bir insanlık suçlusuna bir soygunun suçlusuna belki ileride bu noktaya gelecek iş. Bunun tanımı odur ve uluslararası camia bunu eninde sonunda kabul etmek zorunda kalacak. Alkış tutanlar bu şiddetin devamından sorumludurlar. Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir. Biz onu da tasvip etmiyoruz. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın akan her damla kan akan her damla gözyaşı bizim yüreğimizi sızlatmaktadır.” dedi.

“Ne kadar erken seçim olursa o kadar erken CHP iktidar olur”

Erken seçimi istediğini ve iktidar olmak için sabırsızlandığını söyleyen CHP Lideri Özel, AK Parti’nin erken seçimi istemeden bunun olmayacağının altını çizdi. CHP iktidar olursa Türkiye’ye çok büyük kredilerin geleceğini belirten Özel, “Erken seçim isteyemeyeceğim demedim. Dedim ki; bu seçim sonucunu bahane edip istemeyeceğim dedim. AK Partili'den de biz oy aldık. Adama dün oy ver, bugün kandırdın seçim istiyorum diyemezsin. Ama şimdi erken seçimin meşru şartları kendiliğinden ortaya çıktı ve insanlar erken seçim istiyor. Türkiye'de kim erken seçim istiyorsa arkasındayız. Ben dünden razıyım, bugünden hazırım Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ama şu anda şu gücümüz yok, 127 milletvekilimiz var bizim, 360 lazım. AK Parti, ‘evet’ demeden erken seçim olmuyor. O yüzden erken seçim talebini muhalefete doğru değil, biz erken seçimden yanayız ben gün sayıyorum, sabırsızlanıyorum, duramıyorum iktidar olmak için. Ama iktidar erken seçim yapmayı yetkisi elinde kaçıyor. Bu talebi iktidara doğru yönetmek lazım. Erken seçim talebini yönetmek lazım. Ne kadar erken seçim olursa o kadar erken CHP iktidar olur, o kadar erken biraz önce söylediğim hem Avrupa Birliği süreci başlar, demokrasi gelir yavaş yavaş sıkıntılar biter. Türkiye’ye çok büyük krediler gelir, çok büyük fonlar gelir. Çünkü biliyorsunuz bir ülke demokrasi vaat ediyorsa, AK Parti 2002-2007 nasıl rahatladı? Demokrasi vaat ediyordu, Avrupa Birliği'ne girmeyi vadediyordu. Herkes buraya geliyordu. Şimdi ‘gerekirse Şanghay’a gideriz’ deyince herkes kaçıyor.” dedi.