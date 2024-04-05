Özgür Özel'den Hatay tepkisi: Seçim hukukuna aykırı
CHP lideri Özgür Özel, “Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabası, seçim hukukuna açık aykırıdır. Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum; hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun.” ifadelerini kullandı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, itiraz süreci devam eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi hakkında açıklama yaptı.
Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabası, seçim hukukuna açık aykırıdır. Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum; hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun." ifadelerini kullandı.