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Özgür Özel'den Hatay tepkisi: Seçim hukukuna aykırı

CHP lideri Özgür Özel, “Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabası, seçim hukukuna açık aykırıdır. Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum; hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Hatay tepkisi: Seçim hukukuna aykırı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, itiraz süreci devam eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi hakkında açıklama yaptı.

Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabası, seçim hukukuna açık aykırıdır. Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum; hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun." ifadelerini kullandı.

 

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