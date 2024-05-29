Özgür Özel'den hayvan hakları mesajı: Partimizin duruşu Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır
Bir süredir hasta olan "Şero"nun taburcu edildiğini duyuran CHP lideri Özgür Özel, "Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır." ifadelerini kullandı.
Parti genel merkezinde bakılan ve bir süredir hasta olan kedi "Şero"nun taburcu edildiğini duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yasa teklifinin ardından başlayan hayvan hakları tartışmasıyla ilgili mesaj verdi.
Özel, sosyal medya hesabından, genel merkezin inşaatından bu yana parti binasında bakılan "Şero" ile ilgili paylaşımda bulundu.
Şero ile çekilen fotoğrafını paylaşan Özel, bir süredir hasta olan Şero'nun tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.
Özel, "Sizlere bir müjdemiz var, Şero'muz çok hastaydı ancak taburcu oldu. Veterineri Tarkan Özçetin, Şero'muzu getirdi. Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır." ifadelerini kullandı.
Sizlere bir müjdemiz var:— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 29, 2024
Şeromuz çok hastaydı ancak taburcu oldu. Veterineri Tarkan Özçetin, Şeromuzu getirdi.
Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır. pic.twitter.com/0AfW1yRdZC