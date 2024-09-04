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Özgür Özel'den Hopa açıklaması: Saldırıyı lanetliyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin Hopa'da eylem yapan vatandaşlara açılan ateşi kınayarak, hayatını kaybeden Reşit Kibar'a rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Haber Merkezi
AA
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Özgür Özel'den Hopa açıklaması: Saldırıyı lanetliyorum
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'de çıkan silahlı kavgaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel, paylaşımında, "Hopa'da ranta karşı ormanı korumak için mücadele eden yurttaşlara ateş açılmasını lanetliyor, açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Reşit Kibar'a Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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