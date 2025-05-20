Özgür Özel'den HSK üyeliği seçimlerine tepki: AYM'ye başvuracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin içeriğine dair değerlendirme yapan Özel, "DEM Parti'nin ziyareti sürece yönelik fikir alışverişi içeren bir görüşmeydi" dedi. Özel, görüşme sonrasında bir basın açıklaması da planlanmadığını kaydetti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilecek 5 üye için yapılan üye seçiminin Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade eden Özel, "HSK ile mesele tam bir hukuksuzluk. Anayasa Mahkemesi'ne HSK seçimleri sonlandığında yarın yürütmeyi durdurma talepli başvuracağız" ifadelerini kullandı.

"Bu mesele tam bir hukuksuzluk örneğidir"

Sürecin açık bir Anayasa ihlali olduğunu söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mesele tam bir hukuksuzluk örneğidir. Anayasa açıkça diyor ki; ilk turda nitelikli çoğunluk aranır, ikinci turda daha düşük nitelikli çoğunluk aranır, bu da sağlanamazsa en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilir. Ancak AKP, olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek, kendi 30 oyu ile (MHP dahil) iki adayı da belirleyip kuraya götürmeye çalışıyor. Bu bir 'cüretkârlık', hatta 'tenezzül', Anayasa’ya karşı bir yan kesicilik teşebbüsüdür."

Özel, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi'ne bugün YSK seçimi sonlandığında, yarın başvuruda bulunacağız. Yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağız. Bu kadar açık arkadaşlar, Anayasa diyor ki: ‘İlk turda nitelikli çoğunluk aranır. İkinci turda daha düşük bir nitelikli çoğunluk aranır. Bunlar sağlanamazsa üçüncü turda en çok oyu almış adaylar arasında kura çekilir’ diyor.

Olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek yani ilk iki turda nitelikli çoğunluğu sağlayamayan AKP, üçüncü turda olmayan bir oylama icat edip kendi, MHP ile birlikte 30 olan oyunu 15-15 ikiye bölüp kuraya girecek iki adayı da AKP'ye yakın, onların desteklediği adaylara dönüştürmeye çalışacak bir şeytanlık demeyeyim, bir cüretkarlık, bir tenezzül, bir yan kesicilik teşebbüsü. Anayasa diyor ki bir oylama, iki oylama olmadı, en çok oyu alan iki aday arasında kura."

İBB'ye 3.dalga operasyon

İBB'ye yönelik 3. dalga operasyona da değinen Özel, başsavcılığın operasyonu jandarmanın yapmasına karar verdiğine dikkat çekti. Özel, Savcılığın bu konuyla ilgili açıklama yapılması lazım" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti:

"Büyük ayıpla başladı bu sabah. Hepiniz biliyorsunuz, vatandaşlarımız da, savcılıktan 2 sayfa bir bilgi yollandı muhabirlere, gazetecilere. Resmi bilgi değil. İçinde dedikodu var. İçinde o onun sevgilisiymiş, bu bunun bilmem nesiymiş. Ya bu kadar ayağa düşürmeyin hukuk devletini kardeşim.

"Yaptığınız iş hukuku ayaklar altına almak"

Antetli kağıtla yapamadığın bilgilendirmeyi utanmadan alternatif alanda ne yayıyorsun? Varsa antetli kağıda yazabileceğin bir şey yaz. Bu kadar utanmazlık olmaz. Bunu Akın Gürlek'e söylüyorum bak; Yaptığınız iş hukuku ayaklar altına almak, devleti ayaklar altına almak, devlet ciddiyetini ortadan kaldırmak.

Antetsiz kağıda dedikodu basın bildirgesi nedir ya? Özel hayata yönelik. Yazın bunu yazın. Neymiş? Tutuklananlardan, gözaltına alınanlardan bir tanesinin geçmişte filancayla yani gözaltına alınan bir diğer kişiyle bir gönül ilişkisi varmış, o ilişki bitince görevden alınmışmış. Buna mı kaldı ya? Buna mı düştünüz be kardeşim ya? Bu mu turpun büyüğü? Terbiyesizliğin büyüğü mü ya? Sizi oraya yollayanı da utandırıyorsunuz.

Sizi oraya yollayan bundan utanmıyorsa vallahi ben utanıyorum. Bakın burada bu kadar gazeteci var. Akın Gürlek, herkesin gözünün içine baka baka söylüyorum; Ne demek antetsiz kağıda dedikodu basın bülteni ya? Hadi açıklama yap, yapmadım de. Yapmadım de, yapmadık de. Hepimizin elinde. Biraz utanmak olur, sıkılmak olur arkadaş.

"Psikolojik harp yürütüyorlar"

Yarın öbür gün, yarın öbür gün bu senin duyumun, iftiran, dedikodun, o yazdığın insanların ailesi var, anası var, babası var, kardeşi var, bir başkasının çoluğu çocuğu var. Sana ne? Ve bu bir iftira ama basına yolluyorsun. Bu mu mücadele?

O kadar kanun var elinde, o kadar yetki var elinde, her şey elinde, mücadele için paparazzilik yaptıracaksın öyle mi? Yazıklar olsun. 2 satır bir açıklama yap.

Hiç olmazsa geçtiğin basın mensupları senin, sizin yaptığınız bu işin ne olduğunu bilir. Bak bu kadar kişi dinliyor burada. Bütün İstanbul dinliyor, hepimizin elinde, yolladığın dakika elimizde. Yazın bunu. Ne olacak? Psikolojik harp yürütüyor. Normal yenemedim, hukuken yenemedim, dedikoduyla yıpratacağım, aile saadetini bozacağım. Hepsi yalan, hepsi dolan.

Gerçek olsa sana ne? Yarın senin bilmem neni birisi antetsiz kağıtla tutsa oraya buraya yollasa, aldığın maaşın bilmem kaç katı, gezdiği tekneyi falan filan YouTube'a koymuş oynatıyor adamlar. Yarın senin özel hayatınla ilgili birisi antetsiz bir şey yollasa olur mu? Görsem ben engel olurum ben. Bizim iktidarımızda ben derim yapmayın bunu. Mertlik değil bu."