Özgür Özel'den ihraç kararları sonrası ilk açıklama: Halkımızı il başkanlıklarına davet ediyoruz

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.

Müslim Sarı, yaptığı açıklamada "Ankara İl Başkanlığını, Kadın Kolları Genel Başkanı olan Asu Kaya ve yönetimini feshettik" dedi.

Sarı, ayrıca 3 il başkanı ve 3 eski il başkanı disipline sevk edildiğini de açıkladı. Disipline sevk edilenler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bulunuyor.

Özgür Özel'den ihraç kararları sonrası ilk açıklama

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ihraçlar sonrası açıklama yaptı.

Özel, "81 il örgütümüz delegelerin imzalarını butlan yönetimine sundu. Dosya gönderdik bir de 34 hukukçunun metni var içinde. Metinde bir an önce kongre yapılmalı diyor" dedi.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Tedbirle gelenler il başkanlarını görevden alamazlar. Biz iktidarı hedeflemiş bir kadroyuz bizi etkilemedi bu. Arkadaşlar teknik çalışmaları yapacak. Buradaki il başkanları CHP'nin il başkanlarıdır. Tüm partililerimizi görevden alınan il başkanlıklarına davet ediyoruz. İl başkanlıklarına sahip çıkmaya demokrasi nöbetine davet ediyoruz. Seçilmiş başkanların arkasındayız.

Tüm CHP'lileri, görevden alınan il başkanlıklarına davet ediyoruz. İl başkanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Komşu iller olarak dayanışmamızı göstereceğiz, Genel Merkez olarak dayanışmamızı göstereceğiz. Parti içindeki darbeye teslim olmayız, olmayacağız."