Özgür Özel'den ikramiye önerisi: 14 bin lirayı bütün emeklilerin hesabına yatıralım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’da seçim koordinasyon merkezinin açılışı ile aday tanıtımı toplantısına katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte 13 ilçenin belediye başkan adayları tanıtıldı.

Özgür Özel, yaptığı konuşmada, seçilen CHP’li belediye başkanlarını koordine edecek, üç ayda bir ölçme, değerlendirme yapacak, bir nevi karne verecek bir yapı oluşturduklarını açıkladı. Özel, bu yapının başına Yılmaz Büyükerşen’i getirdiklerini, bu yapıyı denetleyecek yapının genel koordinatörlüğünü ise 31 Mart’ta aday olmayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e teslim ettiklerini açıkladı.

İkramiye teklifi

Emekliye 3 bin lira bayram ikramiyesiyle ilgili de konuşan Özel, asgari ücret tutarı olan 17 bin liraya yükseltilmesi tekliflerinin gündeme alınması gerektiğini belirterek, "Aradaki 14 bin lirayı bütün emeklilerin hesabına yatıralım. Biz dedik ki, Meclis'i kapatmayalım, üç gün daha çalışalım. Emeklilere 'Emekli Kart' uygulaması getirelim. Ayrıca doğal gazda, markette, manavda, kasapta yüksek indirimleri tanıtacağımız bu kart ile emeklilerimizi bu sıkıntıdan kurtaralım diyoruz. Bunu buradan Muğla’dan Türkiye Büyük Millet Meclisine bu çağrıyı tekrarlıyoruz. Kira fiyatları deyince bu, Türkiye’de çok önemli bir sorun. Ocak 2024’de Muğla’daki ortalama kira 17 bin 926 lira. Asgari ücretten 924 lira daha fazla. Yani burada asgari ücretli birisi ortalama bir ev tutsa suyunu bağlatacak, elektriğini ödeyecek, saç kestirecek parası kalmıyor. Bu oranlar son derece fazla. İki yıl öncesine göre yüzde 170 artmış. Peki burada dinlenmeye gelen, konut stokunu arttıran, ekonomisi iyi olanlar tamam da, Muğla’nın evlatları ne olacak? Muğla’daki polisler, askerler, Muğla’daki öğretmenler, Muğla’daki emekçiler ne olacak? Bu yüzden biz şehirlerde sabit, yerleşik yaşayanların bu kira fiyatlarından etkilenmemeleri için bir dizi öneri hazırladık ve Meclisteki ilgili komisyonlara sunuyoruz. Muğla’daki yüksek kira sorununun bir an önce çözülmesi Muğla’nın büyük sıkıntılar çeken orta direğinin, yoksullaşan orta direğinin sahip çıkılması, Muğla’da çalışan turizm emekçilerinin kışın işsiz kalma sorununa karşı mutlaka çözüm üretilmesi ve sıkıntı çeken Muğla esnafının tüm yönleri ile desteklenmesi lazım. 31 Mart seçimleri sadece bir yerel seçim değil. 31 Mart seçimleri bundan sonra 4 yıl boyunca bir daha herhangi bir seçimin olmayacağı bir seçim. Mehmet Şimşek’in ağzında bir bakla var. Diyor ki, 1 Nisan’dan sonra sıkı para politikasına geçeceğiz. Bunun emekçiler için anlamı, hak edilen zammı almamaktır. Emekliler için bugünkü açlık sınırından 7 bin lira aşağıdaki en düşük emekli maaşını arttırmamaktır. Küçük esnaf için yeni vergi yükleri, artan enflasyon, zamlar ve hayat pahalılığı demektir. 2 Nisan geldiğinde artık ertesi gün yapacak bir şey kalmamıştır bunlara engel olmak için. Eğer bir şey yapacaksanız 1 Nisan’dan bir gün sonra yapamazsınız. 1 Nisan’dan bir gün önce yapacaksınız. 31 Mart’ta sandık başında yapacaksınız." dedi.