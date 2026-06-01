Özgür Özel'den İlker Başbuğ'a teşekkür mesajı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 26’ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un kendisine ilişkin ifadelerine resmi X hesabından yanıt verdi.

Özel’in paylaşımı şöyle:

“26’ncı Genelkurmay Başkanımız Sayın İlker Başbuğ’un kumpaslara karşı verdiği tarihi mücadeleye şahidim. Bugün gösterdiği incelik için de kendisine yürekten teşekkür ediyorum.”

İlker Başbuğ ne demişti?

İlker Başbuğ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özgür Özel'e ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar sözleriyle, davranışlarıyla ve yaptıklarıyla kendisini açıkça ortaya koyan, Silivri’deki ilk günlerimden beri tanıdığım Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye’de birileri FETÖ’cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir."

Ne olmuştu?

CHP’de cumartesi günü iki ayrı bayramlaşma programı düzenlenirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’deki konuşmasında kullandığı “İçimizdeki FETÖ ajanlarını fark edemedim” sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Anıtkabir yürüyüşünde açıklama yapan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun ifadelerinin geçmişte kendisine yönelik kullanılan suçlamalarla aynı olduğunu savunarak, “Kemal Bey bugün TGRT’nin, A Haber’in iftiralarını sahipleniyor” demişti.