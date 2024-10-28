Özgür Özel'den, İmamoğlu adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında istenen siyasi yasak ve hapis kararı istinafta olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Altaylı’nın “Ekrem Bey aday olamaz” demesi üzerine şunları söyledi:

“Ondan çok emin olmasın. Öyle bir süreç yürür ki Ekrem Bey aday olur. Ayrıca şu anda çıkacak karar istinaf kararı, adaylığa engel değil. Yargıtay’ın onay aşamasına kadar öyle bir süreç yürür ki pişman olurlar bu kararı verdiklerine.”

Güneydoğu gezisi

Özel, “Sizin Güneydoğu gezinizde iktidarın bir payı var mı? Size Tayyip Bey veya iktidardan herhangi bir başkası ‘Özgür Bey oraya gidip bir duruma bakın, toparlayın’ dedi mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ben Güneydoğu gezisine gideceğimi haziran ayı sonunda duyurdum ve bunu eylül ayına doğru yapmayı düşünüyordum. Hatta benim niyetim 1 Eylül Barış Günü’nde Diyarbakır’da olmaktı. Ama sonra ayağımı kırdım. Şeyi de düşünmüştüm, önce ya da sonra Demirtaş’a gidip haftayı 7’ye tamamlamak. Sonra da grup toplantımda bir okuma yapmayı, CHP bu meseleye nasıl bakıyor diye. Böyle bir hedefimiz vardı. Ayak kırılınca tabii, Diyarbakır’a gidip kürsüye çökmeden, Mardin’de yer sofrasına oturmadan olmaz. O yüzden erteledik. Çok kış gelmeden yapmaya karar verdik. İlan ettiğimizde daha Devlet Bey'in iki salı konuşması da yoktu. İlki olunca bizim arkadaşlar ertelesek mi dediler. Bir daha ertelemek için kafamın kırılması lazım dedim. Ben bu geziyi Bahçeli’den çok önce söylemişim. Gidecekken bir gün önce de Bahçeli’nin bu Abdullah Öcalan’a özgürlük ifadeleri çıktı. Gezi daha da bir farklı anlamlandırıldı. Ama sizin sorduğunuz büyük yalan şöyle; milletvekilimiz Umut Akdoğan televizyon yayınında ona iki ayrı soru soruluyor. Aralarında 20 dakika var. Bu sorulardan birinde ‘Sizce DEM’in el sıkacağından Erdoğan’ın haberi var mıdır?’ deniyor. Umut Bey'in cevabı şu; ‘Ya sık sık görüşüyorlar, mutlaka şunu demiş olabilir, sen bir git dolaş oraları bir ellerin, sık bakalım ne olacak Türkiye’de.' İkinci soru; ‘Özgür Bey Diyarbakır’a gidişi ile ilgili bu kararı nasıl verdi?’ Özgür Bey'in bu kararı nasıl verdi, hedefi ne sorusunu bir internet sitesi 'Tayyip Bey'le sık sık görüşüyorlar, sen bir git bakalım' kısmını montaj yaptılar ve bunu yaydılar. En son Türker Ertürk bir daha söyledi bunu. Dostça davranmıyor tuhaf şeyler yapıyor. Ondan önce bilmem kaç derece diye bir internet sitesi bunu yaydı biz de elimizden geldiğinde haberin yalan olduğunu duyurduk. Ben Tayyip Bey ile CHP Genel Merkezi’ne geldiği günden sonra hiç sohbet etmedim. Yargıtay açılış gününde karşılaştık el sıkıştık, merhaba dedik yani."

"İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihtimali yok"

Gizli oturum tutanakları 10 yıl açıklanamaz, "Verin bilgiyi neyse üstüme düşen yapacağım ama konuşmadıklarınızı ifşa ederim” dedim şimdi ifşa ediyorum ki sizin bilmediğiniz hiçbir şey içeride konuşulmadı. Demek ki neymiş İsrail’in Türkiye’ye saldıracağı ile ilgili her iki bakanın milletin vekillerine anlatabileceği bir veri yokmuş. Şunu diyebilirlerdi, sızar diye vermiyoruz, bunu da demediler. Geldiler ben orada yeni hiçbir şey öğrenmedim. Belki birkaç rakam o da İsrail’in saldıracağına yönelik değil de genel Türkiye’nin kabiliyetleriyle ilgili falan. İsrail- Türkiye çatışmasına ilişkin hiçbir şey yok. Bence de İsrail’in Türkiye’ye saldırma ihtimali yok. Bir terör saldırısının arkasında olabilir, Türkiye’de de siyasi suikast işlenebilir, yarın çeker beni vurdurur bu değil işgal veya direkt saldırı Türkiye’ye füze atma yok, olmaz, yapamaz, İsrail cürmü kadar yer yakamaz Türkiye NATO’nun üyesi uluslararası kuruluşların üyesi.