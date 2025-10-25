  1. Ekonomim
  Özgür Özel'den 'İmamoğlu' kararı: Derhal Türkiye'ye dönüyorum
İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin (SP) kongresi için Luzern’de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasından yarın Çağlayan Adliyesi'nde ifade vereceğinin ortaya çıkmasının ardından yurda dönme kararı aldı.

Ekrem İmamoğlu yarın casusluk soruşturması kapsamında ifade vereceğinin öğrenilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özel, bulunduğu İsviçre'den Türkiye'ye dönme kararı aldı. Özel, "Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum. Yarın sabah 11.00’de Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım" dedi. 

İBB'deki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 11.00’de tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden Çağlayan Adliyesi'ne götürülerek casusluk soruşturması kapsamında ifasi alınacak. 

Özel: Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım

Özgür Özel de yarın Çağlayan Adliyesi'nde olacağını açıkladı. İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin (SP) kongresi için bulunduğu Luzern’de konuşan CHP Özel, vatandaşları Çağlayan Adliyesi önüne  davet etti.

Özel açıklamasında şunları ifade etti:

"Peki biz ne yapacağız? Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum. Yarın sabah 11.00’de Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın yanında olacağım. Tüm İstanbulluları hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu’na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi’ne doğru davet ediyorum. Çağlayan Adliyesi'nin önüne davet ediyorum, dayanışmaya davet ediyorum, seslerini yükseltmeye davet ediyorum. İnsanları, bu ülkenin, Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkmaya, bu darbe girişiminin son aşaması olan casusluk iftirasına karşı da Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmaya davet ediyorum."

