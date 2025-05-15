Özgür Özel'den İmamoğlu ziyareti sonrası açıklama: Kimse kimseyi suça itmeye çalışmasın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Özel, "Tutuklama ortada fol yok yumurta yokken, delil yokken yapılabilecek bir şey değildir. Şu anki durum, tutuklayanların, tutukladıkları kişilerle baş edememelerinden dolayı yaptıkları bir şey haline geldi. Jammerlar falan dediler, onlar da olmadı ellerinde patladı." ifadelerini kullandı

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tutuklama ortada fol yok yumurta yokken, delil yokken yapılabilecek bir şey değildir. Şu anki durum, tutuklayanların, tutukladıkları kişilerle baş edememelerinden dolayı yaptıkları bir şey haline geldi. Jammerlar falan dediler, onlar da olmadı ellerinde patladı.

Şimdi hükümlülere ne yapıyorlar? Doktor kontrolüne götüreceğiz diye savcının karşısına çıkarıyorlar. 'İstediğim gibi ifade vermedin, bunu değiştir evine git' diyorlar. Böyle şey olur mu? Salması gereken adamları salamıyorlar, 'Bu kadar tuttuk ne diyeceğiz?' diye. Tayyip Bey'in talimatı var diye düşünüyorlar. Savcılar Tayyip Bey'i yine kandırıyorlarsa Zekeriya Öz gibi, 5 sene sonra 'Kandırıldım' demek yerine şimdiden hareket etsin kendisi.

"Kimse kimseyi suça itmeye çalışmasın"

"Bir suç varsa itiraf edildiyse delildir, iftira delil olmaz. İftiracılık suçtur. İftira attığınız yarın öbür gün suçsuzluğunu ispatlarsa o iftiracıların hepsi yarım hapse girer. Kimse kimseyi suça itmeye çalışmasın. Tayyip Bey başsavcı tarafından kandırılıyorsa, birkaç hukukçu görevlendirsin araştırsın. 'Biz bir su örgütü icat edemedik' desinler bitsin artık. Biz haklı çıkmaktan yorulduk. Olmayanı, hatanızı kabul edeceksiniz ve arkadaşlarımız çıkacak.

Öcalan'ın kurduğu PKK ile barış yapılırken, Atatürk'ün kurduğu partinin başkanlarına böyle hukuksuzluk yapamazsınız. Bizim dediğimiz şey, şehit ailelerinin zarar görmemesi durumunda biz barışa varız. Ama biz de artık bu süreçten zarar görmeyelim.

"Belediyeleri denetlemek savcının işi değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerle ilgili yeni bir düzen çıkışı oldu. Belediyelerle ilgili yeni bir yapı kurulması AKP'li belediyelerin de desteğiyle CHP'nin aktardığı bir husustur. Ama şimdi yerel yönetimlere kayyım atayanlar belediyelerin çoğunluğu CHP'ye geçince böyle bir çıkış yapıyor. Belediyeleri Sayıştay denetler, ne olup bittiğini ortaya koyar, bir şey varsa ona göre cezası olur. Belediyeleri denetlemek savcının işi değil.

Lozan tartışmasıyla ilgili şöyle diyeyim, biz bunu kuran taraftayız. Terör örgütüyle oturup anlaşma yapan biz değiliz, bunla ilgili şeyleri, bildiriyi anlaşmayı yapanlara sorun."