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Özgür Özel'den İmralı ziyareti yorumu: Şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetleri gözetilmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin dün İmralı'da yaptığı ziyarete ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Bizim sürece ilişkin yaklaşımımız net. Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. En önemli kriterlerimizden birisi şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
ANKA
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Özgür Özel'den İmralı ziyareti yorumu: Şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetleri gözetilmeli
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin dün İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi ve görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Özel, şunları kaydetti:

"Kendileri bizden de tıpkı diğer partiler gibi randevu isteyeceklerini belirttiler"

"Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sırrı Süreyya Önder’in İmralı’da yaptıkları görüşmeden sonra duyurdukları açıklamayı okudum. Kendileri bizden de tıpkı diğer partiler gibi randevu isteyeceklerini belirttiler. Prensip olarak bütün partiler ile diyalog zeminindeyiz ve tüm iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Bizim sürece ilişkin yaklaşımımız net. Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf yürütülmesinden yanayız.

En önemli kriterlerimizden birisi de şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir. Bu çerçevede gelişmeleri takip ediyoruz, henüz elimizdeki bilgiler derinlemesine bir yorum yapmaya yeterli değil. Detaylara hakim olunca, yetkili kurullarımızda değerlendirmeleri yapıp, kamuoyu ile paylaşacağız."

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