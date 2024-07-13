Özel’den sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından, barınaktan sahiplenilen engelli köpek "Mira" ile fotoğrafını paylaşan Özel, kanun teklifine yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yasa teklifi ile ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlar olacak. Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahiplenildi ve üç bacağıyla sağlıkla yaşıyor. Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil."

İsrail'in El-Mevasi saldırısını lanetledi

Özel, yine sosyal medya hsabından yaptığı açıklama ile İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı lanetledi.

Özel, açıklamasında, "İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Bu vahşetten İsrail hükümetine ses çıkarmayan tüm ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlatıyor, uluslararası topluma yaşananlar karşısında harekete geçme çağrısı yapıyorum." ifadelerine yer verdi.