Özgür Özel'den İzmir mitingine çağrı
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, İzmir mitingine çağrıda bulundu.
Özgür Özel, sosyal medya hesabından yarın İzmir'de saat 12.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting için çağrıda bulundu.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleşecek miting için şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet ateşini yakanların, teslim olmayanların, boyun eğmeyenlerin memleketi güzel İzmir… Yine omuz omuza, yine meydan meydandayız.
Partimizi, irademizi, milletin meydanında savunuyor; yarın Cumhuriyet Meydanı’nda buluşuyoruz."