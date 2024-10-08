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Özgür Özel'den 'kapalı oturum' açıklaması: Bilmediğimiz bir şey söylemediler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’teki ‘İsrail’ başlıklı kapalı oturum sonrası yaptığı açıklamada, "Akşam haber kanallarında dış politika konuşanların verdiği bilgiden bir fazlası söylenmedi. ‘10 yıl gizli kalacak’ dedik bilmediğimiz bir şey söylemediler. " dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den 'kapalı oturum' açıklaması: Bilmediğimiz bir şey söylemediler
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ‘İsrail’ başlıklı kapalı oturum sonrası Meclis’in önünde gazetecilere açıklama yaptı.

"Bilmediğimiz bir şey söylemediler"

Oturumu dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Özel, “İsrail’in Türkiye’ye saldırmasının akılla, mantıkla, gücüyle, uluslararası kuruluşların görevleriyle olamayacak bir iş olduğunu biliyorduk. Akşam haber kanallarında dış politika konuşanların verdiği bilgiden bir fazlası söylenmedi. ‘10 yıl gizli kalacak’ dedik bilmediğimiz bir şey söylemediler. Sorun tam olarak buradadır. Türkiye Erdoğan’ın söylediği sözden endişe etmesin. Altını dolduracak bir kelime yok, Türkiye’ye saldıracaklarına dair bir şey yok. Bir şey göstermediler. Bu yalanı haklı gösterecek bir tuğla koymadılar.” dedi. 

"Erdoğan o sözü yoksulluk, geçim sıkıntısı ve 31 Mart’ta politikaları sandıkta cezalandırıldığı için, partisini toparlayamadığı için ortaya attı

Özel, sözlerine “Erdoğan o sözü Türkiye’nin en çok konuşulan konusu yoksulluk olduğu, geçim sıkıntısı olduğu ve 31 Mart’ta politikaları sandıkta cezalandırıldığı için, partisini toparlayamadığı için ortaya attı. Televizyonlara bunu konuşturuyor. Hepimizin yüreğinin birlikte attığı konuları istismar ediyor. Aksini düşünen varsa çıksın anlatsın. Türkiye gerçek gündemine dönmelidir. Gazetecileri ve medyayı yoksulluğu, işsizliği hayat pahalılığını konuşmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı eliyle yapılmış manipülasyon muhalefetin samimiyet tartısında iktidarın kötü niyetini ortaya çıkarmıştır. Milletimize şikayet ediyoruz.” şeklinde sonlandırdı. 

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