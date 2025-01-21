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Özgür Özel'den Kartalkaya açıklaması: Acı haberler gelecek, tablo çok vahim

CHP lideri Özgür Özel, Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasıyla ilgili "Önümüzdeki dakikalarda bakanlardan çok üzüleceğimiz haberler alacağız maalesef. Sayı artıyor, tablo çok vahim" dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Kartalkaya açıklaması: Acı haberler gelecek, tablo çok vahim
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü grup toplantısını iptal ederek, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 32 kişinin yaralandığını belirterek, bu sayının artabileceğini ve önümüzdeki dakikalarda ilgili bakanlardan kötü haberlerin gelebileceğini ifade etti.

'Sayı artıyor, tablo çok vahim'

CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Kartalkaya'da çıkan yangın sonucunda yüreğimiz yandı. Önümüzdeki dakikalarda bakanlardan çok üzüleceğimiz haberler alacağız maalesef. Sayı artıyor, tablo çok vahim. Biz de Bolu'ya gideceğiz, takipteyiz. Türkiye artık her gün başka bir acı, baskı, yıldırma yaşıyor."

'Çağlayan Adliyesi'ne gideceğim'

"Bolu'ya gitmeden önce Çağlayan Adliyesi'ne gideceğim. Çünkü bir genel başkan İstanbul'da nezarethanede tutuluyor. Belediye başkanları gözaltına alındı. Türkiye artık her gün bir acının yaşatıldığı ya da anıldığı bir ülkeye dönüştü. Acımız çok büyük, öfkemiz çok büyük. Böyle bir günde üzülmeyin diyemeyiz, herkes üzülecek."

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