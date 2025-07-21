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Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kardeşinin vefatı dolayısıyla eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nu kaybeden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradı.

Adil Kılıçdaroğlu’na rahmet dileyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kılıçdaroğlu ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

Habertürk'ten Alper Uruş'un haberlerine göre Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören beldesindeki Pelitköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikizi olan Adil Kılıçdaroğlu komşusu ile yaşadığı aidat tartışmasından kısa süre sonra geldiği evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Cenaze töreni yarın yapılacak

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün (21 Temmuz Pazartesi) TBMM'de düzenlenecek Altan Öymen'in cenaze törenine, yarın ise Adil Kılıçdaroğlu'nun Burhaniye Cemevi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

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