Özgür Özel: Bir an önce kurultay kararı alınmalı

CHP'nin Meclis'te Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

Özel'in açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

"Bundan 3 yıl önce yine bir kapalı grup toplantımızda, CHP Grup Başkanı seçilmiştim. Sonra genel başkan seçilmiştim. Hukuken tanımadığımız mutlak butlan kararı çıktı. Bu karar çeşitli birimlere yollandı. Meclis yönetiminden sonra bu kararın kıymetlendirilmesi ihtimali, CHP Grup Başkanlığı'nda boşalmayı işaret edebilirdi.

Arkadaşlarımızın önerisiyle Grup Başkanlığı seçimi yapıldı. Görünürde 110 arkadaşımızın desteğiyle Grup Başkanı seçildim. CHP Grubu'nda bilinen ayrışmanın ötesinde bir ayrışmanın olmadığının görülmesi çok önemli.

Grup toplantısında kim konuşacak?

Ben hem seçilmiş Genel Başkanı'yım hem de Grup Başkanı'yım. Grup Başkanı milletvekillerini çağırabilir. Bu toplantıya Grup Başkanı başkanlık eder. Butlan kararından sonra partinin genel başkan değişikliğini hiçbir üye kabul etmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun benden böyle bir şey bekleyeceğini sanmıyorum. Yapılacak grup toplantısında kurultayımız yapılana kadar Grup Başkanı olarak, kurultaydan sonra da Genel Başkan olarak toplantılarımızı ben yapacağım.

"Bir an önce kurultay kararı alınmalı"

Biz butlan kararını tanımadığımız için uzlaşacağımız yok. Herkesin istediği beklediği mesele o da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen sürede, 40 gün gibi sürede yapılıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Panorama TR'nin Mayıs ayı değerlendirmesi geldi. CHP yüzde 34,8 oy oranına kavuşmuş durumda. Yüzde 25'lik cam tavanı kırdık. Her şeye rağmen partinin bu oy oranı kıymetli. Şimdi bu türbülanslar bizi iktidar yürüyüşümüzden geri tutmamalı. Bir an önce kurultay kararının alınması gerekiyor. Arkadaşlarımız oturur ayrışmadan, bölüşmeden kurultaya gideriz ve artık bu kabus biter, devamında umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar.

Siyasette çeşitli gelişmeler olur. Dün telefonda görüşlerimizi ifade ettik. Arkadaşların görüşmeleri yapma zamanı. 40 gün sonra kurultay ilanını okumam lazım. Ondan sonra yüz yüze de görüşürüz, sohbet de ederiz. Bazı sloganlara, tepkilere üzülüyorum, geçmişte genel başkanlık yapan birisine. Kurultay adımını atmamız Kemal Bey'in de partinin de hayrına.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ahlaksızlık' sözlerine yanıt

CHP tarihini iyi biliyorum. CHP tarihinde çok haksız eleştiriler aldığı, ahlaksız operasyonlardan sonra görev değişikliği olduğunu; CHP'nin bunu kendi içinde birlik ve bütünlük halinde atlattığı süreçleri yaşadık. CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor, bize karşı bu ahlaksız yapanları kıymetlendirmem. Bu yüce çatı altında ben Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer arkadaşlarımın yanında durduğum için pişman olmayacağım. Partiye yapılan bu saldırılara karşı, bu partinin genel başkanları bu partide herkese ağabeylik, babalık yapması gereken kişilerdir. "