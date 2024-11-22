Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: Her zaman doğru tarafta duracağız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına katıldı. Duruşmanın ardından açıklama yapan Özel, "Siyasi ikballeri için yargıyı kullanmaktan çekinmeyen bir iktidarın karşısında, her zaman doğru tarafta duracağız." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'hapis' ve 'siyasi yasak' istemiyle yargılanan CHP’nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Adliyesi'ndeki duruşmasına katıldı.
Özel, duruşmanın ardından X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ankara Adliyesi'nde önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hukuksuz davanın duruşmasına katıldık. Siyasi ikballeri için yargıyı kullanmaktan çekinmeyen bir iktidarın karşısında, her zaman doğru tarafta duracağız."
Ankara Adliyesi'nde önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hukuksuz davanın duruşmasına katıldık.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 22, 2024
Siyasi ikballeri için yargıyı kullanmaktan çekinmeyen bir iktidarın karşısında, her zaman doğru tarafta duracağız. pic.twitter.com/9k3Rxx4qYF