Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Bunu açıklaması çok kıymetli olur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ruşen Çakır’a verdiği röportajda CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atanmasına, 15 Eylül’deki kurultay davasına ve gündemdeki gelişmelere yönelik açıklamalar yaptı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına tepki gösteren Özel, “Bu CHP’nin kendi iç kavgası değil, AK Parti iktidarının planlı bir operasyonu” dedi.

Özgür Özel, İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atanmasına ilişkin açılan davanın Ankara’daki mahkeme kararıyla reddedildiğini hatırlatarak, “İstanbul Kongresi iptal edilemez, iptal etmiyorum, bunu esastan reddediyorum dedi. Bu karar, İstanbul’daki tedbir kararını da hükümsüz kılar” ifadelerini kullandı.

“Bu CHP içi kavga değil, AK Parti operasyonu”

Sürecin “iç mücadele” olarak yansıtılmasına karşı çıkan Özel, “AK Parti iktidarına teslim olmuş ya da iş birliği yapmış birilerinin Cumhuriyet Halk Partisi karşısındaki operasyonu” dedi. Kadıköy’deki mitinge dikkat çeken Özel, “Sadece değişimciler değil, değişim vakti değil diyenler de oradaydı. CHP, kayyuma karşı bir bütün halinde durdu” açıklamasını yaptı.

“Majestelerinin muhalefeti olmayacağız”

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefeti yönlendirme çabalarına da değinerek, “Basmışsın bir siyasi partinin gırtlağına, nefes alamaz hale getirmeye çalışıyorsun. Bütün bu propagandalarına rağmen toplumun yüzde 75’i inanmıyor bu yaptıkların. “Ben direnmezsem buna majestelerinin muhalefeti olurum. Maaşını al, Ankara’da partinin başında otur, arada bir Anıtkabir’e çelenk koy gel… Bununla bu iktidar değişmez, bu iktidarın nasıl değişeceğini biliyorum. Onu uyguladığım için de saldırıya uğruyorum” dedi.

Medyaya yönelik baskılara da vurgu yapan Özel, “Gazetelere, televizyonlara çöküyorsun, muhalif medyayı RTÜK’le susturuyorsun. Ben direnmezsem buna majestelerinin muhalefeti olurum” diye konuştu

Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı

15 Eylül’deki kurultay davasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, “Hele hele bugünkü karardan sonra CHP aleyhine bir karar çıkmasını beklemiyorum” dedi.

Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrı yaptı ve “CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir” dedi.