Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: CHP’yi mahkeme kararları değil, siyaset şekillendirir

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirildiği öne sürülen Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazetecilerle bayramlaşma sırasında yaptığı açıklamalara, CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’den yanıt geldi.

Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu’nun sorularını yanıtlayan Özel, Kılıçdaroğlu’nun partiye yönelik polis müdahalesi ve olağanüstü kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerine karşılık verdi.

“Sabah 7’de mafyatik gruplarla parti kapısına gelindi”

Kılıçdaroğlu’nun, partiye yönelik polis müdahalesiyle ilgili soruya verdiği yanıtta, “Milletvekilleri nasıl içeriye alınmaz? Orası halkın partisi” sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel şunları söyledi:

Biz, partimize saldırılmasından bir gün önce Kemal Bey ile konuştuk. Kurultay tarihi belirlenmesi için karşılıklı 2’şer arkadaşımızı görevlendirdik.

Saat 12.00’de görüşüp müzakere edeceklerdi. Ancak Kemal Bey’in görevlendirdiği o 2 arkadaş sabah 7’de arkalarına mafyatik grupları alıp partimizin kapısına dayandı. Okuduğum kadarıyla Kemal Bey, o arkadaşları sabah 7’de partiye kendisinin göndermediğini söylemiş. İnanamadım. 12’de müzakere varken sabah 7’de hem mafyatik hem de Erdoğan destekçisi bir grupla partinin basılması uzlaşmacı bir tavır mıdır? Ayrıca o milletvekillerinin de tek başlarına içeri girme talebi olmadı, mafyatik gruplarla girmek istediler. İçeride de çok öfkeli bir kalabalık vardı. İçeri girselerdi çok kötü görüntüler ortaya çıkacaktı.

Zaten saat 12.00’de randevusu olan milletvekillerinin sabah 7’de bu şekilde kapıya dayanmasının iyi niyetli olmadığı birkaç saat içinde ortaya çıkmış oldu.

“CHP’yi mahkeme kararları değil, siyaset şekillendirir”

Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultay sorusuna Yargıtay’ın tedbir kararı olduğunu hatırlatarak yanıt verdiği ve “Bana kalsa yarın yaparım” dediği belirtilince Özel şu ifadeleri kullandı:

“Olağan ya da olağanüstü kurultay, yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir.

Diyelim ki biz kurultay kararı aldık ama AK Parti yargısı engel oldu. O zaman da o kararın karşısında birlikte duralım. CHP’yi mahkeme kararları değil, CHP’nin kendisi şekillendirir. Siyaset şekillendirir. Ayrıca 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur, yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun.”