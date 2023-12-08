Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret
CHP lideri Özel ile eski genel başkan Kılıçdaroğlu bir araya geldi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Görüşmenin, İYİ Parti'nin iş birliğine kapıları kapatmasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın önemini vurgulayarak yerel seçimde mutlaka iş birliği yapılması gerektiğine dair mesajlar vermişti.