Özgür Özel'den 'Küresel Sumud Filosu' açıklaması: İsrail yönetiminin müdahalesi haydutluktur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'i dün gece Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu teknelerini ele geçirmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel, "Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud filosu, insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. İsrail yönetiminin; ekmek taşıyan, ilaç taşıyan, dayanışma taşıyan bu filoya uluslararası sularda müdahale etmesi, hukuksuzluğun da ötesinde açık bir haydutluktur" dedi.

"Dünya, bu pervasız saldırı karşısında susmamalı; uluslararası hukuk, insanlık onuru ve vicdan adına ortak tepki göstermelidir" diyen Özel, "Biz, içinde 20 Türk vatandaşımızın da bulunduğu Sumud filosunun yanında olmaya; soykırımcı İsrail yönetimini lanetlemeye cesaretle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şunları söyledi:

"Vicdan sahibi milletimize sesleniyorum: Netanyahu’ya 'Savaş kahramanı' diyen Donald Trump’ın kurduğu sözde barış masasına, İsrail yönetimiyle birlikte oturan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının; bugün Filistin’in yanında olduğunu söylemesi riyakârlıktır, samimiyetsizliktir. Bu ikircikli tutumun artık inandırıcılığı kalmamıştır. Soykırımcılarla aynı masada oturmanın utancını kimse bu millete yaşatamaz."