Özgür Özel’den kurultay mesajı: Butlan kararı olsa da anlamı yok

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul il kongresini iptal etmiş ve il başkanı Özgür Çelik ile yönetimini görevden almıştı. Mahkeme, kongre sürecini durdurma kararı vermişti. Bu karar sonrası geçici kurul görevlendirilmiş, Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu bir ekip atanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığı itiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu, ilçe kongrelerine ilişkin durdurma kararını kaldırdı.

“YSK seçim sürecinin tek sahibidir”

Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu kararını değerlendirirken “YSK, seçim süreçlerinin sahibi benim dedi. Bu koşullarda alınan karar en doğru karardır” ifadelerini kullandı.

Özel, görevden alınan Özgür Çelik ile ilgili olarak da, “Özgür Çelik beş hafta sonra yine il başkanıdır” dedi.

“Kurultay kasım sonunda yapılır”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 39’uncu Olağan Kurultayı'nın planlandığı gibi kasım ayı sonunda yapılacağını belirtti. Özel, mahkeme kararının sonuç doğurmasının mümkün olmadığını savunarak, “Butlan kararı bile olsa bu süreci etkilemez” açıklamasında bulundu.

Balbay görüşmeyi paylaştı

Eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Mustafa Balbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı. Balbay, Özel’in Yüksek Seçim Kurulu kararını olumlu değerlendirdiğini ve kurultay sürecinin devam edeceğini vurguladığını yazdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le 19.30’da genel merkezde görüştük. YSK kararı yorumu:

“Bu koşullarda en iyi karar. YSK, seçim süreçlerinin sahibi benim dedi. Özgür Çelik 5 hafta sonra yine başkandır. 39. Kurultay Kasım sonu yapılır. Butlan olsa bile anlamsız.” pic.twitter.com/BG8891Ufu1 — Mustafa BALBAY (@mustafabalbay) September 5, 2025

"Özgür Çelik 5 hafta sonra başkandır"

Balbay'ın akradığına göre Özgür Özel “Bu koşullarda en iyi karar. YSK, seçim süreçlerinin sahibi benim dedi. Özgür Çelik 5 hafta sonra yine başkandır. 39. Kurultay Kasım sonu yapılır. Butlan olsa bile anlamsız.” ifadelerini kullandı.