Özgür Özel'den kuruluş sonrası ilk paylaşım: 'YENİ Parti'yi kuran, milletimizdir'

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi de İçişleri Bakanlığı'na verildi. Ardından da partinin lideri Özgür Özel, X hesabından "YENİ Parti'yi kuran, milletimizdir" paylaşımı yaptı.

YENİ Parti’yi kuran, milletimizdir.



İşçinin YENİ Partisi

Emeklinin YENİ Partisi

Memurun YENİ Partisi

Esnafın YENİ Partisi

Çiftçinin YENİ Partisi

Kadınların YENİ Partisi

Gençlerin YENİ Partisi

Türkiye’nin YENİ Partisi…



Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/skj4qwIoxd — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 24, 2026

Partinin kuruluş dilekçesini bakanlığa veren Murat Emir, "Başvuruyu sadece Yeni Parti adına yaptık, başka hazırlıklar gerektiğinde yapılabilir" dedi.

Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi 44 milletvekiline düştü ve beşinci parti konumuna geriledi.

Bu durumda yeni kurulan parti ana muhalefet partisi oluyor.

Kırmızı-beyaz logo

"Yeni Parti" ve alternatif isimlerin tamamı için ayrı logo çalışmaları yapıldı, tüm tasarımlarda "Türkiye İttifakı" vurgusunu simgeleyen kırmızı-beyaz renkleri tercih edildi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a kuruluş açıklaması sonrası bilgi veren yeni parti kaynakları logo dahil "kapsamlı çalışmaların" sürdüğünü kaydetti.

BBC Türkçe'ye konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre, Yeni Parti'nin tüzük ve programının temelini CHP'de Özgür Özel yönetimi döneminde uygulanan tüzük ve program oluşturacak.

Ancak kuruluş aşamasında dar kapsamlı bir tüzük ve programla yola çıkılacak.

Kuruluşa doğru son gün

Kuruluş dilekçesi, son kurucu milletvekilinin imzası tamamlanıncaya kadar İçişleri Bakanlığı'na verilmedi.

Kurucu genel başkan Özgür Özel'in, birkaç gündür milletvekilleri ve parti kurullarıyla yapılan toplantılarda, "Bir arkadaşımız bile 'bekleyin' diyorsa sonuna kadar bekleyeceğiz. Gerekirse partiyi bir iki gün geç kuracağız ama kimseyi dışarıda bırakmayacağız" mesajını verdiği ifade edildi.

Özel 23 Temmuz Perşembe gün boyunca kararsız milletvekilleriyle son görüşmelerini yaptı.

24 Temmuz Cuma Özgür Özel'in partinin kuruluş evraklarını imzalayarak, CHP'den istifa ettiği duyuruldu.

Özgür Özel Hacıbayram Veli Camii'nde cuma namazı kılacak, ardından da 14:00'te parti yönetimi seçilecek.

Partinin kuruluş dilekçesinin verilmesinden önce milletvekilleri topluca istifa kararı aldı.

Milletvekilleri neden kurucu oldu?

Yeni partiye katılacak milletvekili sayısı yalnızca siyasi güç açısından değil, TBMM'deki dengeler bakımından da kritik önem taşıyor.

Özel'e yakın kaynaklar, kurucuların tamamının milletvekili olmasını iki temel gerekçeye dayandırıyor.

İlk gerekçe, partinin kuruluş sürecinin idari bir engelle karşılaşmasını önlemek.

Parti kaynaklarına göre, tanınmayan ya da milletvekili olmayan kurucular söz konusu olduğunda İçişleri Bakanlığı'nın "inceleme" gerekçesiyle kuruluş sürecini geciktirme ihtimaline karşı bu yöntem tercih edildi.

Milletvekilleri hakkında ayrıca inceleme, araştırma ya da güvenlik soruşturması gibi bir prosedüre gerek bulunmaması nedeniyle, olası gecikmelerin önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.

İkinci ve en önemli gerekçe ise partinin "ana muhalefet partisi" güçlü temsille Meclis'teki yerini almasının sağlanması.

Yeni partiye yüksek katılımın CHP'nin Meclis'teki konumunu doğrudan etkileyeceğine dikkat çekiliyor.

CHP'nin milletvekili sayısının 46'nın altına düşmesiyle MHP'nin de gerisine inerek TBMM'de beşinci parti konumuna düşeceği hesaplandı.

CHP'nin Meclis Başkanvekilliği, Başkanlık Divanı'ndaki temsil oranı ve komisyonlardaki üye sayısında da azalma yaşanacak.

Milletvekili sayısı ayrıca yeni partiye tahsis edilecek grup odaları, danışman kadroları ve diğer Meclis imkânlarının belirlenmesinde de etkili olacak.

Edinilen bilgilere göre, Özgür Özel yönetiminin, halen CHP grubuna tahsis edilen genel başkanlık odası ile grup alanlarının kullanılmaya devam edilmesine yönelik hukuki ve siyasi hazırlık yaptığı da ifade ediliyor.

10 günde 41 ilde örgütlenme hedefi: Amaç seçime girme yeterliliğini sağlamak

Yeni Parti'nin olası bir baskın seçime karşı hızla "seçime girme yeterliliği"ni kazanabilmesi için örgütlenme çalışmalarının ve olağan büyük kurultayın hızla tamamlanması planlanıyor.

Özel, partinin şu anda "teknik" olarak kuruluşunu tamamlayacağını, siyasi kuruluşunun ise ağustos veya eylül ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

Bu çerçevede, asıl kapsamlı program ve tüzük de partinin siyasi kuruluşunun ilan edileceği, ağustos ya da eylül ayında yapılması planlanan ilk olağan büyük kurultayda oylanarak hayata geçirilecek.

Parti kaynakları, TBMM'nin ekim ayında başlayacak yeni yasama yılına kadar büyük kurultayını yapmış, seçime girme yeterliliğini kazanmış bir ana muhalefet partisi olarak Meclis'te yer almayı hedeflediklerini ifade ediyor.

'CHP'yi aşan örgütlenme modeli'

Yeni partinin yalnızca CHP'nin devamı değil, daha geniş bir siyasi zemini temsil etmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve farklı toplumsal kesimlerin parti örgütlerinde yer alması sağlanacak.

CHP'dekinden daha fazla kurul oluşturulacağını belirten parti kaynakları, farklı kesimlerin karar alma mekanizmalarına doğrudan katılımını sağlayacak yeni bir örgütlenme modeli üzerinde çalıştıklarını ifade ettiler.

Kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin ardından kurucu genel başkan Özgür Özel olacak. Milletvekillerinden oluşan Kurucular Kurulu önce genel başkanı seçecek, ardından Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu'nu (YDK) oluşturacak. Genel Başkan da daha sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirleyecek.

Fezlekeli vekillerden Özel'e mesaj

Yeni Parti'ye geçmeye hazırlanan milletvekilleri, dün Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığında kısa bir toplantı yaptı.

Toplantıda CHP TBMM Grubu hesapları ibra edildi. Grup bütçesinde milletvekili aidatlarından oluşan kaynağın milletvekillerine iade edildiği iddiası ise tartışma yarattı.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine destek veren İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletvekillerinden kesilen aidatların "tasfiye payı" anlayışıyla dağıtılmasını doğru bulmadığını belirterek, kendisine yapılacak herhangi bir iade ödemesini kabul etmeyeceğini açıkladı.

Kapalı grup toplantısında ise milletvekillerine sürecin hassasiyeti anımsatılarak, Gizliliğe özen gösterelim" uyarısının yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, belediyelere yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında haklarında fezleke hazırlanan bazı milletvekillerinin, yeni partinin tartışma konusu olmaması için Özgür Özel'e, "İsterseniz bana görev vermeyebilirsiniz" yönünde görüşlerini ilettikleri belirtildi.