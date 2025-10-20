  1. Ekonomim
  3. Özgür Özel'den Kuzey Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a tebrik telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazanan Tufan Erhürman'ı telefonla arayarak başarı dileklerini iletti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı telefonla arayarak tebrik etti.

"Kıbrıs Türkünün iradesinin sandıkta tecelli etmesinden duyduğu memnuniyeti" dile getiren Özel, Tufan Erhürman'a başarı dileklerini iletti.

"Yepyeni yeni bir güne uyanacak KKTC’de herkesin umut ve mutluluğunu paylaşıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve Erhürman'ı tebrik etmişti.

"KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre %62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum.

Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman'ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye, kendi çıkarları için dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak adına adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir.

Son olarak, Ankara'da sadece ülkemizin dış politika görgüsünü değil, hukuku da açıkça hiçe sayan, desteklediği adaya kazandırmak için her türlü kara propagandaya başvuran, bu saatlerde dahi seçim sonuçlarına yönelik hazımsızlığını sosyal medyadan duyuranlar da dileriz Kıbrıs Türkünün mesajını doğru anlamıştır.

Erhürman’ın, devletimiz ile ilişkiler noktasında ortaya koyduğu serin kanlı, yapıcı dili de önemsiyorum. Yarın güzel ve yepyeni yeni bir güne uyanacak KKTC’de herkesin umut ve mutluluğunu paylaşıyorum."

Tufan Erhürman seçimi kazandı

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu.

Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi.

