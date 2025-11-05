Özel'den maaş iddiası: Belgeleri açıkladı, Akın Gürlek'e istifa çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisinin Ümraniye'de düzenlenen 67'ncisinde konuştu.

“Akın Gürlek Lüksemburg’daki Eti Maden şirketinden maaş aldı”

CHP lideri Özgür Özel dünkü grup toplantısında (4 Kasım) İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e görevi ve maaşının yanında başka bir gelir elde edip etmediğini sordu. Yanıtlaması için Gürlek’e bu akşama kadar süre verdi, “Cevap gelmediği takdirde mitingimizde bu sözlü sorumun cevabını verdikten sonra tüm basın yayın organlarına ilgili belgeleri yolluyorum” dedi.

Özgür Özel, Akın Gürlek’in Lüksemburg’daki Eti Maden Anonim şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandığını ve buradan maaş aldığını söyledi:

“Kendi beyanına göre dil bilmez. Yabancı dil bildiğinin belgesi yok. Şirketin kararları Fransızca yazılıyor. Ne Fransızca yazıyor ne Fransızca biliyor ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri tam işe uygun, liyakatla atanmış isimler. Tek başına bu (Akın Gürlek), burada.”

“İstifa edecek misin?”

29 Kasım 2024’te Akın Gürlek’in şirkete atandığını söyleyen Özel, şöyle devam etti:

“Ekrem Başkan’ı tutukladığı 23 Mart’ın da içinde olduğu günler, buralardan maaşları alıyor. Ne zaman ki ben 2 Ağustos’ta ‘Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum’ deyince apar topar 6 Ağustos 2025’te yönetim kurulu üyeliğinden ayrılıyor. Soruyorum HSK’ya, Adalet Bakanı’na, Sayın Cumhurbaşkanı’na: ‘Bir başsavcı başka görev alamaz’ derken, Eti Maden’in Lüksemburg’daki şirketinden buna maaş bağlandığını biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Biliyorsanız nasıl görevde tutuyorsunuz? Bilmiyorsanız şimdi bundan sonra ne yapacaksınız? Buradan Akın Gürlek’e sesleniyorum: Ben görmeden -Türkiye’den olsa yakalayacağım-, Lüksemburg’tan yüklü euro bazında, bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin?”