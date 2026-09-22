Özgür Özel'den Manisa'daki okul saldırısına ilişkin açıklama: Artık münferit olaylarla izah edilemez

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah bir öğrencinin okula silahlı saldırı düzenlemesine ilişkin açıklama yayımladı.

Özel, saldırının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonla görüşerek bilgi aldığını aktardı ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin bölgeye gönderildiğini hatırlattı.

Özel, YENİ Parti milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel, Bekir Başevirgen ve Suat Özçağdaş'ın bölgede gerekli incelemelerde bulunduğunu ve yaralıların sağlık durumlarının yakından takip ettiklerini belirtti.

Daha önce okul ve öğrenci güvenliği konusunda somut öneriler sunduklarını vurgulayan Özel, "Okul içinde ya da önünde yaşanan şiddet vakaları artık münferit olaylarla izah edilemez" dedi.

X hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Bir anne baba çocuğunu okula gönderirken, 'Acaba güvende mi?' diye düşünüyorsa, ortada görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu ve yerine getirilmeyen bir kamu sorumluluğu vardır. Yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların ve sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin ortaya çıkarılması için sürecin takipçisi olacağız."