Özgür Özel'den Mansur Yavaş açıklaması: Yeni Parti iddialarına yanıt verdi

Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın tutumunun ilk günden bu yana net olduğunu belirtirken, partinin kuruluş süreci, Anıtkabir programı ve teşkilatlanma takvimine ilişkin de bilgi verdi.

Kurucular kurulu ilk toplantısını yaptı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kurucular Kurulu toplantısının ardından partisinin kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, partinin kuruluş işlemleri kapsamında gerekli başvuruların tamamlandığını belirterek, "Partimizden istifalarımızı verip önce İçişleri Bakanlığına, ardından Yargıtay'a ve TBMM Başkanlığına başvurularımızı yaptık. Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Kulübü'nün 100. yılında burada bir araya geldik. Emeklilerin, çiftçilerin, gençlerin, kadınların ve Atatürkçülerin Yeni Partisi'nin ilk Kurucular Kurulu toplantısını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Genel başkan seçildi

Kurucular Kurulu üyelerinin kendisini Yeni Parti Genel Başkanı olarak seçtiğini açıklayan Özel, parti organlarının da oluşturulduğunu söyledi.

Özel, "Ardından 80 kişilik Parti Meclisimizi ve 15 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizi belirledik." dedi.

Anıtkabir ziyareti ve ilk parti meclisi toplantısı

Yeni Parti'nin ilk resmi programına ilişkin bilgi veren Özel, yarın saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini açıkladı.

Özel, "Yarın saat 11.00'de Atamızın huzurunda Anıtkabir'de olacağız. Saat 12.00'de ise ilk Parti Meclisi toplantımızı gerçekleştireceğiz. Parti Meclisi'nin onayının ardından Kurucu MYK üyelerimiz görevlerine başlayacak. Pazartesi gününden itibaren de 81 ilde teşkilatlanma çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Meclis'te ana muhalefet olarak yer alacak

TBMM'deki sürece ilişkin de açıklamalarda bulunan Özel, salı günü Meclis'teki grup yapılanmasının tamamlanacağını belirtti.

Özel, "Salı günü sabah saatlerinde Meclis'teki dağılıma uygun şekilde kapalı grup toplantımızı gerçekleştireceğiz. Aynı gün saat 15.00 itibarıyla da TBMM'de ana muhalefet partisi olarak yerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni genel merkez 10 gün içinde faaliyete geçecek

Partinin yeni genel merkez binasının kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Özel, "Yeni Genel Merkez binamız hazır durumda. Yaklaşık 10 gün içerisinde çalışmalarımızı yeni genel merkezimizden sürdüreceğiz." dedi.

CHP Genel Merkezi önünde daha önce yaptıkları açıklamalara da değinen Özel, "CHP'nin işgal altında olduğunu ifade ettiğimiz yağmur altındaki yürüyüşümüzde TBMM'yi genel merkezimiz olarak ilan etmiştik. O günden bu yana bu kararlılığımızı koruduk. Yeni genel merkezimizin açılmasıyla birlikte faaliyetlerimiz oradan devam edecek." diye konuştu.

Mansur Yavaş sorusuna yanıt

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Yeni Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özel, "Mansur Yavaş'ın durumu ilk günden beri nettir." ifadelerini kullanarak konuya ilişkin açıklamasını bu sözlerle tamamladı.

Bağış uyarısında bulundu

Yeni Parti adına herhangi bir bağış ya da aidat toplanmadığını vurgulayan Özel, vatandaşları olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. "Şu anda Yeni Parti adına herhangi bir bağış veya aidat toplamıyoruz. Bu konuda dolandırıcılık girişimleri olabilir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz." dedi.