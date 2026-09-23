Özgür Özel'den Mansur Yavaş'ın istifasına ilk değerlendirme: Her türlü kararına saygılıyız

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile görüştü. İki isim, görüşmenin ardından basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin ilk kez konuştu.

Özel, Mansur Yavaş'a tebrik telefonu açtı

Kararın ardından Mansur Yavaş'a tebrik telefonu açtığını belirten Özel, "Kararının kendisi ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim telefonda da ifade ettiğim gibi bundan sonraki süreçte sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın her türlü kararına saygılıyız" dedi.

Özel, "Belediye başkanlarının milletimiz tarafından beldelerine, ilçelerine, illerine hizmet için görevlendirildiklerini, bu motivasyonla alacakları her karara saygılı olduğumuzu ve kendilerini hiçbir karara zorlamayacağımız ifade etmiştim. YENİ Parti bu tutumunu sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"Ya benimsin ya kara toprağın! Öyle bir şey yok"

CHP'deki açıklamalara tepki gösteren Özel, "Butlan yönetiminin geçtiğimiz günlerde ve bugün yapmış olduğu bir açıklamayla sanki 31 Mart akşamının CHP'si kendileriymiş gibi 'yok efendim bir partiden seçildin, başka partinin genel başkanına nasıl bilgi verirsin...' Başka partinin genel başkanı, 31 Mart akşamının genel başkanıydı. Ya benimsin ya kara toprağın! Öyle bir şey yok. Hiçbir değer 'ya benimsin ya kara toprağın' denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin, seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi, oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti:

"Sayın Mansur Yavaş, mutlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış, atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset dizaynına itiraz etmiş. Dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştur. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktadayım.

Bundan sonraki süreçle ilgili kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır, kendisine oy vermiş olanlara karşıdır. Bu sadece bir partiye ait seçmenler de değildir, çok daha kapsayıcıdır.

Bunun geçmişteki durumunu bilmek, geleceğe dönük olarak da bunu kıymetlendirmek önemli olan. Maksat hepimizin rahatsız olduğu bu iktidarı değiştirmekse bu noktada herkesin siyasetini sorumluluk çerçevesi içerisinde yerine getirmesi gerekiyor. Bir kez daha hayırlı olsun dileklerimi ifade etmek isterim."