Özgür Özel'den "Meclis Grup Toplantısı" açıklaması

CHP'de yarın yapılması beklenen Meclis Grup Toplantısı ile ilgili belirsizlik son buldu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'nin Grup Başkanı Özgür Özel’in yarın partisinin grup toplantısında konuşmama kararı aldığını açıkladı.

Murat Emir, TBMM'de yaptığı açıklamada, "Memnuniyetle öğreniyoruz ki bu hafta Genel Merkezimizden Meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış. Bir grup toplantısı çalışması içerisinde olmadıklarını anlıyoruz. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız (Özgür Özel) özellikle örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek, hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı da Kemal Kılıçdaroğlu’nun planlanan grup toplantısını yapmama kararı aldığını ifade etti.

Özel'den açıklama

TBMM’de basın mensuplarının kararı sorması üzerine Özgür Özel, “Murat Bey’in açıklaması grubumuzun ortak kararı. Gayet de iyi açıkladı” ifadelerini kullandı.