Özgür Özel'den 'Meral Akşener' ve 'ittifak' açıklaması: 'Her 2 karara da saygılıyız'

Manavgat ilçesinde yapacağı kamp için Antalya'ya gelen CHP lideri Özgür Özel, havalimanında partililer tarafından karşılandı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, kentte il örgütü ve belediye başkanları tarafından karşılandığını belirterek, baba ocağı olarak nitelendirdiği partisinin il başkanlığını ziyaret edeceğini söyledi.

Gazetecilerin, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin sorusu üzerine Özel, Akşener ile son derece sıcak ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İYİ Parti'nin GİK kararı soruldu

Pazartesi günü İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nun konuyu değerlendirmesini ve alacakları kararı beklediklerini aktaran Özel, "Alabilecekleri her iki karara da son derece saygılıyız. Ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Özel, İYİ Parti'de bazı itirazların olduğunun hatırlatılması üzerine, "İYİ Parti'nin kendi örgütünün, teşkilatının değerlendirmesini benim yorumlamam siyasi nezaketime sığmaz, kendileri değerlendirecekler" ifadesini kullandı.