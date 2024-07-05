Özgür Özel'den Merih Demiral'a verilen cezaya tepki: 'Hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karar'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli futbolcu Merih Demiral'a Avusturya maçında gol sevinci sırasında yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.

Ceza için "hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karar" nitelemesini yapan Özel, kararın düzeleceğini umduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şunları söyledi:

"UEFA’nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir."