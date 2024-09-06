Özgür Özel'den 'Metin Lokumcu' davasına ilişkin: Karar, hukuka ve vicdana uygun değil

Emekli öğretmen Metin Lokumcu, 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olarak Artvin’in Hopa ilçesini ziyareti sırasında polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmanın 14. celsesinde aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan dahil 13 polis hakkında beraat kararı verilmesini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Metin Lokumcu davasında tüm sanıklara verilen beraat kararının hukuka ve vicdanlara uygun olmadığı açıktır. Bu davanın tüm yargı aşamalarında adaletin takipçisi olmaya devam edeceğiz."