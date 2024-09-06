  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel'den 'Metin Lokumcu' davasına ilişkin: Karar, hukuka ve vicdana uygun değil
Takip Et

Özgür Özel'den 'Metin Lokumcu' davasına ilişkin: Karar, hukuka ve vicdana uygun değil

CHP Genel Başkanı Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davada 13 polise beraatine karar verilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP Lideri Özel, beraat kararlarının hukuka ve vicdanlara uygun olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel'den 'Metin Lokumcu' davasına ilişkin: Karar, hukuka ve vicdana uygun değil
Takip Et

Emekli öğretmen Metin Lokumcu, 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olarak Artvin’in Hopa ilçesini ziyareti sırasında polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmanın 14. celsesinde aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan dahil 13 polis hakkında beraat kararı verilmesini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Metin Lokumcu davasında tüm sanıklara verilen beraat kararının hukuka ve vicdanlara uygun olmadığı açıktır. Bu davanın tüm yargı aşamalarında adaletin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Metin Lokumcu davasında karar: 13 polis beraat ettiMetin Lokumcu davasında karar: 13 polis beraat ettiGündem

 

Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi ertelendiEylem Tok'un Türkiye'ye iadesi ertelendiGündem

 

Gündem
Bakan Uraloğlu duyurdu: Bolu Dağı Tüneli’ni yarın açıyoruz
Bakan Uraloğlu duyurdu: Bolu Dağı Tüneli’ni yarın açıyoruz
CHP'de 20. Olağanüstü Kurultay: Tüzük değişikliği kabul edildi
CHP'de 20. Olağanüstü Kurultay: Tüzük değişikliği kabul edildi
Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi ertelendi
Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi ertelendi
Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Uslu hayatını kaybetti
Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Uslu hayatını kaybetti
Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti
Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti
İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirme olayında tahliye kararı
İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirme olayında tahliye kararı