Özgür Özel’den MHP’nin İmralı çıkışına yanıt: Bahçeli'nin sözlerinin muhattabı Erdoğan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Başta Ekrem Başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlarımızın açısından verilemeyecek bir hesabımızın görülmesinden memnuniyeti ifade ediyor. Moralleri yüksek. 2 bin 400 yıl istenen birisiyle görüşme yapıyorum ama kendisinden bu kadar emin.

Anadolu Ajansı'nın yerine NOW gelir, Meşe'nin yerine İlke gelmez. Yanlış. Hani bu gerçek bir kişiydi, yüzü gizliydi. O gidince oyuncu değişikliği olmaz. Basketbolda futbolda oyuncu değişir, mahkemede savcı oyuncu değiştiremez. Oyun değil bu, gerçeğin ta kendisi.

Canlı yayın talebini yineledi

İçerinin ortak talebidir. Canlı yayın istiyoruz. TRT'nin hiç olmazsa başka işlerle meşgul olmadığı kanalın tahsis edileceği ve yargılamanın canlı izleneceği o sırada bir münafıklığın bir kanal istiyoruz. Hiç olmazsa iddianame okunur, cevapları verilir.

İftiralar mahkemelerde çürütülür. Sayın Erdoğan'ın konuşmasına baktım, dün kendisine bir çağrımız vardı. Geri vites yaptın demeyeceğim. Bu dönüş anlamlıdır. Geçen hafta 'hırsız', 'yolsuz' diyordu. Artık iddianame çıktı dedim, tutuksuz yargılamanın yolu açılsın.

Sayın Erdoğan'ın 'ben bu davanın savcısı değilim, alakam yok' demesi için bal gibi savcısısın da şu ana kadar Tutuksuz yargılamanın önünü açması lazım. Ahtapotun kollarını adam iddianameye yazmış.

"İmralı" açıklaması

Dünkü konuşmalardan sonra gerçekten Sayın Bahçeli açısından şunu söylemek lazım: Gurur duyması lazım grubuyla. Ayağa kalkıp alkışlıyorlar. İşin o boyutuna benim söyleyecek sözüm yok. Hep aynı şeye ayağa kalkmıyorlar ama hep ayağa kalkıyorlar.

"Sorumluluk alacak"

Sayın Erdoğan'a söyledi dün söylediklerinin hepsini, Bahçeli'nin sözlerinin muhattabı Erdoğan. Bugün baktım cevabını görmedim. Ne ada ne İmralı diyor. Bir süreç yürüyecek. Ancak Erdoğan açıklamasında değinmedi. Önce Erdoğan sorumluluk alacak, sonra biz konuşacağız

Bu sürecin içerisinde derinliğini MHP'ye ölçültecek. Kendi hem bu sürecin çözümünde menfaat bekleyecek hem de tamamen kendisini kenara çekecek. Geçmişte olduğu gibi.

Konforlu bir siyaset alanı bitti Tayyip Bey'in. Oslo görüşmelerini devletimizin yapıp duble yolları AK Parti'nin yaptığı konfor alanında çıktık artık. Sorumluluk alacak. Bu ülkeyi yönetiyorsa sorumluluk alacak.

'Ben bu dereyi geçeceğim ama MHP'liler bir geçsin bakalım. Boğuyorsa derenin derinliği onlar boğulsun biz burada kuru duralım. Sonra Tayyip Bey'e sorulmayan soruyu Özgür Bey'e soralım.' Beklentileri o.

Herkes konuşsun biz konuşmayalım. Cuma günü de kapalı oturum yapalım. İçeride konuşup bir şey yapalım. Bunu da millete göstermeyelim."