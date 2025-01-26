Özgür Özel'den Miraç Kandili mesajı: Tüm dünyaya kardeşlik getirmesini diliyorum

Miraç Kandili dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Özel'in mesajında, "Bugün idrak ettiğimiz Miraç Kandili'nin ülkemize, tüm dünyaya ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini diliyorum" ifadeleri yer aldı.