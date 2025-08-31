Özgür Özel'den miting çağrısı: Bu akşam Sinop'ta buluşuyoruz

  1. Ekonomim
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 19:00'da düzenlenecek Sinop mitingi için çağrıda bulunarak, "Gelirde de, mahkemede de; milletin hakkı ve adaleti sağlanana dek meydanlardayız! Bu akşam Sinop’ta buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 51'incisi bugün Sinop'ta düzenlenecek.

İskele Meydanı'nde düzenlenecek miting, saat 19:00'da başlayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, miting için çağrıda bulundu.

Özgür Özel, paylaşımında, "Türkiye’nin dört bir yanına, kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geliyoruz!" dedi.

"Gelirde de, mahkemede de; milletin hakkı ve adaleti sağlanana dek meydanlardayız!" diyen Özel, "Bu akşam Sinop’ta buluşuyoruz!" ifadelerini kullandı.

