Özgür Özel'den miting çağrısı: Bu akşam Sinop'ta buluşuyoruz

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 51'incisi bugün Sinop'ta düzenlenecek.

İskele Meydanı'nde düzenlenecek miting, saat 19:00'da başlayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, miting için çağrıda bulundu.

Özgür Özel, paylaşımında, "Türkiye’nin dört bir yanına, kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geliyoruz!" dedi.

"Gelirde de, mahkemede de; milletin hakkı ve adaleti sağlanana dek meydanlardayız!" diyen Özel, "Bu akşam Sinop’ta buluşuyoruz!" ifadelerini kullandı.