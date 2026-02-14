Özgür Özel'den Muğla mitingine davet

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 89'uncusu, 15 Şubat Pazar saat 14.00'te Muğla'nın Milas ilçesinde miting düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen bu mitingler, her hafta sonu farklı bir ilde, her hafta içi çarşamba günü ise İstanbul'un farklı bir ilçesinde gerçekleştiriliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşları yarın Milas'ta yapılacak mitinge davet etti.

Özgür Özel, sosyal medya X hesabından paylaştığı mesajında, "Bu iktidarın sorunları çözecek becerisi de liyakati de enerjisi de yoktur! Millet artık bu karanlığa razı değil. Aydınlığa birlikte yürüyeceğiz. Bu kara düzeni değiştirmek için yarın Muğla’dayız!" ifadesini kullandı.